Spoorverkeer in Frankrijk ook begin volgende week nog "sterk verstoord"

08 december 2019

18u33

Bron: Belga

In Frankrijk zal het spoorverkeer ook morgen nog "sterk verstoord" worden door de staking tegen de hervorming van de pensioenen. Dat heeft de directie van de spoormaatschappij SNCF meegedeeld. Ze raden reizigers aan om hun verplaatsingen met de trein in de mate van het mogelijke te beperken.

"Maandag zal nog een zeer moeilijke dag worden voor onze passagiers, want het spoornet zal nog heel sterk verstoord zijn", zo verklaarde woordvoerster Agnès Ogier zondag. Algemeen gaat de SNCF ervan uit dat "15 tot 20 procent" van de treinen zal rijden. Dat is al iets beter dan vorige week, maar nog steeds verre van een normale dienstverlening. De woordvoerster vreest vooral problemen in de regio van Parijs, waar slechts één op vijf treinen zal rijden. Ook de TGV-verbindingen en het internationale vervoer zal nog steeds sterk verstoord zijn.

Ook dinsdag verwacht de SNCF nog niet meteen beterschap. Dan vindt immers een nieuwe algemene stakingsdag plaats. Donderdag kwamen al minstens 800.000 mensen op straat om te betogen tegen de geplande hervorming van de pensioenen.

Pensioenhervormingen

Momenteel zijn er in Frankrijk 42 verschillende pensioenstelsels, terwijl de regering naar één uniform systeem met punten wil. Dat is volgens de regering rechtvaardiger, maar tegenstanders vrezen vooral lagere uitkeringen.

"Als we vandaag geen ernstige, diepgaande en progressieve hervorming doen, dan zal morgen iemand anders een echt brutale hervorming doen", waarschuwde premier Edouard Philippe de stakers. Philippe overlegt zondagavond met president Emmanuel Macron. Secretaris-generaal Philippe Martinez van de vakbond CGT geeft echter geen krimp. "We houden vol tot de hervorming met pensioen gaat", zei hij zondag.