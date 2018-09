Spoordrama Oss: kind (11) en begeleidster (32) nog in ziekenhuis, politie onderzoekt bolderkar Sebastiaan Quekel

21 september 2018

19u11

Bron: AD.nl 3 De 32-jarige vrouw en het 11-jarig meisje die gisteren zwaargewond raakten bij het spoordrama in het Nederlandse Oss, liggen nog altijd in het ziekenhuis. Over hun toestand kan verder nog niets worden gedeeld, laat de politie zojuist weten. Het onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding is in volle gang.

Bij het tragische ongeluk kwamen vier kinderen in de leeftijd van vier tot acht jaar om het leven. Een 11-jarig meisje uit Oss en de begeleidster (32 jaar) uit Heesch (Noord-Brabant) raakten zwaargewond. Van het meisje is bekend dat zij in een ziekenhuis in de stad Nijmegen ligt.

De politie staat nog voor een raadsel hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Volgens een ooggetuige zou de bestuurster hebben geroepen dat haar remmen blokkeerden, maar daar kan de politie nog niets over kwijt.

Camerabeelden

Het onderzoek bestaat onder andere uit het spreken met getuigen, onderzoek aan de elektrische bolderkar van het type 'stint' en het bekijken van beelden van een camera in de locomotief. "Op dit moment zijn er nog geen conclusies te trekken over de toedracht van het ongeluk", meldt de woordvoerder. "Het onderzoek moet daarover duidelijkheid geven."

De politie heeft onder meer op sociale media hartverwarmende berichten gekregen van mensen die meeleven met de betrokken hulpverleners. "Iedereen binnen de politie leeft enorm mee met de betrokken families, de school, de kinderopvang en iedereen die bij dit vreselijk ongeluk betrokken is", vertelt teamchef Helma Vos.

Volgens haar is de verslagenheid onder de agenten groot en doet hen goed om zo veel 'hartverwarmende reacties' te mogen ontvangen.