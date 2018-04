Spoor van kindermishandeling achtervolgde lesbisch koppel met zes kinderen, tot het hele gezin van klif de afgrond inreed Joeri Vlemings

Bron: KOIN-TV 0 Jennifer en Sarah Hart (beiden 38) reden eind maart met hun wagen, waarin ook hun zes geadopteerde kinderen zaten, van een klif in Noord-Californië. Die week hadden ze vernomen dat er opnieuw een onderzoek naar het lesbische koppel werd ingesteld voor kindermishandeling. Eerder gebeurde dat ook al in de staten Minnesota en Oregon.

Uit nieuwe documenten die KOIN-TV kon inkijken, bleek gisteren dat de kinderbescherming van Oregon op de hoogte was van een vorig onderzoek naar kindermishandeling bij het gezin Hart in de staat Minnesota. De overheidsdienst in Oregon stelde in juli 2013 zelf een onderzoek in en vond wel "enkele indicaties" maar geen bewijzen van kindermishandeling of -verwaarlozing. De zaak bleef daarom zonder gevolg.

De Harts verhuisden vorig jaar dan naar de staat Washington, waar ze hun laatste verblijfplaats hadden. Een buur in Woodland diende op 23 maart een klacht in bij de overheid in Washington, opnieuw voor vermeende kindermishandeling. Een paar dagen later reed Jennifer in beschonken toestand van een klif de afgrond in Mendocino County, ten noorden van San Francisco. Vermoedelijk zat ook de rest van het gezin - mama Sarah, Markis (19), Abigail (14), Jeremiah (14), Devonte (15), Hannah (16) en Sierra (12) - tijdens de crash in de auto. De lichamen van twee kinderen werden tot nu toe niet teruggevonden, maar waarschijnlijk kwam iedereen om. De politie gaat ervan uit dat het om een intentionele daad ging. Sarah Hart en enkele kinderen hadden slaapverwekkende medicatie in hun lichaam.

In 2011 had Sarah Hart in Minnesota schuldig gepleit aan huishoudelijk geweld toen ze, naar eigen zeggen, een van de kinderen billenkoek had gegeven.

Alexandra Argyropoulos liet eerder ook al weten dat ze in 2013 de dienst voor kinderwelzijn in Oregon had ingelicht, omdat ze, beweerde ze, "getuige was van wat ik ervoer als controlerend emotioneel misbruik en brutale straffen" ten aanzien van de zes kinderen. De kinderbescherming in Oregon wou daar zelf voor privacyredenen geen verdere informatie over kwijt, maar het televisiestation KOIN-TV achterhaalde dat het gezin Hart voor het eerst op 19 juli 2013 werd gecontacteerd. Er was toen niemand thuis en drie dagen later liet Sarah Hart zelf weten dat ze binnenkort zouden verhuizen. Ze ontkende dat de kinderen ondervoed waren.

Volgens KOIN-TV zouden de Harts het voedsel voor de kinderen nochtans gerantsoeneerd hebben en hen ook buitensporig gestraft hebben. Het lesbische paar liet hen onder meer vier tot zeven uur op de vloer in een donkere kamer liggen. Op eentje na hadden alle kinderen een groeiachterstand.

De politie zoekt nog altijd naar de twee kinderen wier lichaam niet gevonden werd. Maar de kans dat ze nog leven wordt heel laag ingeschat.