Spoor cyberhack Universiteit Maastricht leidt naar Rusland TT

30 december 2019

10u40

Bron: ANP 0 De cyberhack die de Universiteit Maastricht (UM) nog altijd in de greep houdt, is vrijwel zeker het werk van Russische criminelen, bekend onder de naam TA505.

Dat zegt de New Yorkse veiligheidsadviseur Vitali Kremez, wereldwijd specialist op dit terrein, in een skype­gesprek met De Limburger. De gebruikte gijzelsoftware 'Clop' is voor het eerst ontdekt in februari 2019.

De Russische groep erachter richt zich uitsluitend op publieke instellingen. "Omdat voor hen herstel van de gegijzelde data het meest urgent is. De kans dat ze losgeld betalen, is dus groter", aldus Kremez, eigenaar van het antivirusbedrijf Sentinel Labs.

De UM heeft het Nederlandse bedrijf Fox-IT ingeschakeld voor hulp. De dag voor kerst werd bekend dat de UM gehackt was. De universiteit heeft aangifte gedaan.