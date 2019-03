Spookvliegtuig, kaping, geheime liefdesrelatie of zelfmoord?: deze complottheorieën doen de ronde over verdwenen MH370 bvb

08 maart 2019

17u03 5 Vandaag is het exact vijf jaar geleden dat MH370, een vlucht van Malaysia Airlines met 239 mensen aan boord, plots van de radar verdween. De zaak is nooit opgelost. We weten dat het vliegtuig rechtsomkeer maakte, richting de zuidelijke Indische Oceaan vloog, en dat iemand de trackingsystemen manueel uitzette. Vermoedelijk crashte de Boeing ergens in zee. Rond de vermissing bestaan dan ook verschillende complottheorieën.

Wat er exact met het vliegtuig gebeurd is, blijft een groot mysterie. Een paar wrakstukken werden teruggevonden in de Indische Oceaan, maar intense zoekacties hebben nog altijd niets tastbaars opgeleverd. De verschillende autoriteiten hebben in 2017 de zoektocht officieel stopgezet. Hieronder enkele van de vele complottheorieën over wat er gebeurd zou zijn met MH370.

Geheime liefdesrelatie

Eind februari raakte een nieuwe complottheorie bekend. Ean Higgins, een bekroond journalist van de krant The Australian, beschrijft in zijn boek ‘The Hunt for MH370’ dat piloot Zaharie Ahmad Shah (53) een dodelijk plan in gedachten had om een nieuw leven te beginnen met zijn minnares. Toen het vliegtuig eenmaal onderweg was, verlaagde hij de druk in de cabine, zodat iedereen bewusteloos zou raken of zou sterven door verstikking. Buiten bereik van de radar liet hij het vliegtuig vertragen en dalen.

Zijn minnares wachtte op hem in een vissersbootje in een afgelegen deel van de Indische Oceaan en hij zag de lichtjes op de afgesproken coördinaten. Shah trok daarop zijn parachute en een reddingsvest aan en opende in de cabine een van de nooddeuren. Hij sprong uit het toestel en geleid door zijn zaklamp en zijn fluitje slaagde zijn minnares er al snel in om hem te lokaliseren. Volgens de theorie zouden de twee nu overal kunnen zijn.

Zelfmoord van piloot

Een andere piste is dat de piloot, Zaharie Ahmad Shah, vlucht MH370 meenam op een emotionele “laatste afscheid” van zijn woning op het Maleisische eiland Penang en dan het vliegtuig opzettelijk liet neerstorten in de zee. Simon Hardy, een Britse Boeing 777-kapitein, analyseerde maandenlang de vluchtdata. Het vliegtuig verloor het contact met de luchtverkeersleiders en nadat de transponder was uitgezet, vloog het vliegtuig maar liefst acht keer in en uit het luchtruim van Maleisië en Thailand om verwarring te zaaien bij de luchtverkeersleiders.

Vervolgens maakte die een scherpe bocht nabij Penang, waar de piloot vandaan komt. Het lijkt dat hij nog een laatste, emotionele keer naar zijn thuishaven heeft gekeken om dan de druk in het vliegtuig weg te laten vallen zodat iedereen bewusteloos raakte.

In de media doen al snel de geruchten dat Shah familieproblemen had. Zo zou zijn vrouw hem de dag voor de verdwijning hebben verlaten omdat hij een affaire zou hebben gehad. Volgens een collega-piloot zat Shah in zak en as over het feit dat zijn huwelijk aan diggelen lag.

Bij onderzoekers zijn ook andere dingen opgevallen: zo had de piloot geen professionele of persoonlijke plannen op zijn agenda staan na 8 maart. De piloot zou zes weken voor de verdwijning ook het begin van de route van MH370 hebben geoefend op een vliegsimulator die hij thuis had staan, om vervolgens de simulator te laten afwijken van de normale route en over de Indische Oceaan te laten vliegen.

Spookvliegtuig

Volgens de Australische autoriteiten kreeg het toestel af te rekenen met een ernstig technisch probleem veroorzaakt door het wegvallen van de stroom waarbij de elektronische systemen zodanig vernield zijn dat de crew niets meer kan ondernemen. Het toestel zou dan op automatische piloot zijn doorgevlogen tot de brandstof op was en het dus neerstortte in de Indische Oceaan, terwijl de bemanning buiten bewustzijn was.

Volgens journaliste Christine Negroni, die ook schrijft voor onder meer The New York Times, vloog de jonge copiloot Fariq Abdul Hamid (27) als enige levende nog uren rond met een spookvliegtuig. Dat vertelt ze in haar boek ‘The Crash Detectives: Investigating the World’s Most Mysterious Air Disasters’. Door de storing zouden alle passagiers, inclusief piloot Zaharie Ahmad Shah die naar het toilet was, al snel bezweken zijn aan zuurstoftekort. Behalve Hamid dus. De copiloot bleef gespaard van het zuurstoftekort, omdat hij in de cockpit zat, en was in staat om nog uren rond te vliegen.

Corrosie

Een van de theorieën is dat corrosie zich onder de buitenlaag van de Boeing 777 heeft gemanifesteerd. Dat zou geleid hebben tot het wegvallen van de luchtdruk met bewusteloosheid van de inzittenden tot gevolg. Dat beweren althans de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten FAA. Zonder herstel van de corrosie zou dat uiteindelijk kunnen leiden tot een aantasting van de hele romp van het toestel, met mogelijk een afname van de druk en het breken van het toestel. Omdat de corrosie zich kan manifesteren in de buurt van de satellietantenne, zou dat kunnen verklaren waarom het toestel plots van de radar verdween.

Neergeschoten tijdens militaire oefening

Auteur Nigel Cawthorne schreef in ‘Flight MH370: The Mystery’, het eerste boek over de vermiste vlucht, dat de Boeing 777 neergeschoten is bij een Thais-Amerikaanse militaire oefening. Cawthorne onthulde dat er een reeks oorlogssimulaties bezig waren in de Zuid-Chinese Zee. Onder meer Thailand, de Verenigde Staten, China, Japan en Indonesië waren daarbij betrokken. Hij linkt dat aan de getuigenis van de Nieuw-Zeelander Mike McKay, die vanop een booreiland voor de kust van Vietnam naar eigen zeggen een vliegtuig in zee zag storten. De auteur maakt gewag van een internationale doofpotoperatie. Hij suggereerde zelfs dat er een valse zwarte doos in zee is gedropt aan de kust van Australië om zoekteams af te leiden.

Kaping vanop afstand

In ‘Beneath Another Sky’ schrijft de Britse historicus en auteur Norman Davies dat de vermiste vlucht MH370 mogelijk vanop afstand gekaapt is. ‘The Boeing Honeywell Uninterruptible Autopilot’ is een programma dat in vliegtuigen wordt geïnstalleerd om kapingen te voorkomen. Met het systeem kan de controletoren het toestel vanop afstand besturen wanneer het gekaapt wordt. Maar volgens Davies is die software zelf gekaapt, met desastreuze gevolgen.

“De theorie past bovendien perfect in het huidige klimaat van cyberoorlogen, waarbij technologie en het internet worden ingezet als wapen”, aldus Davies. Volgens hem zou het toestel materiaal hebben vervoerd dat niet mocht aankomen in China. De historicus denkt dat het vliegtuig op Antarctica is neergestort, omdat het ten zuiden van de Indische Oceaan verdween. De vele sneeuwstormen op het continent zouden het vliegtuig ondertussen hebben bedolven.