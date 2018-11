Spooktocht in Nederland gestopt na aanranding van jonge meisjes Redactie

05 november 2018

17u39

Bron: AD.nl 0 Een spooktocht in het Nederlandse Best nabij Eindhoven is zaterdagavond stopgezet nadat vier minderjarige meisjes zijn betast en vastgegrepen door drie mannen. Dat bevestigt de politie Oost-Brabant.

De slachtoffers - in de leeftijd van twaalf tot zeventien jaar - stonden met nog een meisje en twee volwassenen verkleed bij het kanaal om deelnemers aan de tocht te laten schrikken. Iets na 21 uur kwamen drie mannen - van ongeveer 25 jaar - bij het verklede groepje en grepen plotseling de twee oudste meisjes bij billen en borsten. Ook de jongste twee werden vastgepakt.

“Hondsbrutaal”

De spooktocht ging met het nodige kabaal gepaard, maar aan het gegil hoorde één van de volwassenen dat er iets niet in de haak was. “Het duurt even voor je doorhebt dat ze om iets anders gillen", zegt Sil Beelen, die het groepje begeleidde. “Je bent gewoon te laat. Je verwacht het niet.” Ze waren hondsbrutaal, vertelt Beelen. Terwijl zij een van de mannen wegjaagde, wist een ander nog snel een meisje vast te grijpen. “Het was secondewerk.”



De aanranders waren in het gezelschap van een vrouw, aldus nog Beelen. “Die leidde ons af waardoor het minder opviel.” De meisjes raakten niet gewond, maar zijn volgens Beelen ‘nogal ondersteboven’ van het voorval. Het viertal was deelnemers overigens al eerder die avond opgevallen. “Aan het begin van de tocht staat een grote spookpop, daar waren ze tegenop aan het rijden.”

“Ontzettend geschrokken”

De gewaarschuwde politie trof de mannen en de vrouw niet meer aan en een zoektocht mocht niet meer baten. “De meisjes waren natuurlijk ontzettend geschrokken en gezien hun emotie is er in overleg voor gekozen op een later moment verder in gesprek te gaan", laat een politiewoordvoerder weten. De slachtoffers gaan volgens Beelen aangifte doen van aanranding en mishandeling. Ze kende de daders niet, maar zegt inmiddels wel iets meer van ze te weten. “Dat gaan we zo met de politie bespreken.”

Extra maatregelen

De organisatie neemt volgend jaar extra maatregelen. “We hadden al vijf mensen met ‘oortjes’ voor de communicatie. Dat worden er volgend jaar twaalf. En nu hebben de mannen en vrouwen vaak hun eigen groepje voor de acts. Dat gaan we volgend jaar mengen.”

