Spookstad stelt zich mogelijk voor het eerst sinds jaren zeventig weer open voor toeristen: “Het tij is gekeerd” KVE

25 augustus 2020

17u51

Bron: CNN 3 Varosha herbergde vroeger meer dan 12.000 hotelkamers en telde zo’n 25.000 inwoners. De ooit populaire badplaats op Noord-Cyprus is sinds de Turkse invasie verworden tot een afgegrendeld niemandsland. Maar daar zou nu voor het eerst sinds de jaren zeventig verandering in komen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De verlaten wijk van de oude stad Famagusta fungeerde jarenlang als een ontoegankelijk gebied tussen het noorden en het zuiden van het eiland. Het oord dat ooit toeristen uit de hele wereld trok, was gedoemd om een spookstad te worden met vervallen gebouwen én zonder een levende ziel.

Niemand kreeg er immers nog toegang toe sinds het mediterrane eiland in 1974 in tweeën werd gedeeld na de Turkse invasie. Het eiland bestaat sindsdien uit het Turks-Cypriotische noorden en het Grieks-Cypriotische zuiden.

Maar nu heeft Ersin Tatar, premier van de zelfverklaarde Turkse Republiek Noord-Cyprus (TRNC), plannen aangekondigd om de stad te heropenen voor het publiek.

We staan aan het begin van het heropeningsproces Ersin Tatar

“We staan aan het begin van het heropeningsproces”, maakte Tatar zich sterk volgens de Turkse staatsomroep TRT. Hij vertelde dat er nieuwe wetten moesten worden aangenomen en dat met de nadere verkiezingen in het achterhoofd de plannen nog zouden kunnen worden uitgesteld. Maar hij bleef optimistisch. “Het tij is gekeerd en er is een bladzijde omgeslagen.”

Verwijzend naar het district met zijn Turkse naam, zei hij: “Maraş ligt op het grondgebied van de Turkse Republiek Noord-Cyprus. Niemand kan het van ons afnemen. We gaan door op onze succesvolle weg.”

Tatar gaf geen datum voor de heropening van de stad.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

OVERZICHT. Hier kan je als Belg nog op vakantie (en hier niet)

Terwijl bij ons coronacijfers dalen, worstelen buurlanden met stijgend aantal besmettingen: dit is stand van zaken (+)