Spookgezin Ruinerwold werd opgevangen in vakantiepark. Uitbater getuigt: “Jongeren zorgden met liefde voor 67-jarige Van D.”

12 november 2019

Een deel van het gezin dat een maand geleden ontdekt werd in een boerderij in het Nederlandse Ruinerwold heeft de eerste nacht doorgebracht in bungalowpark Lanka in Ruinen, zo'n vijftien kilometer verderop. Door een steeds groter wordende druk van de media kon het gezin er maar een dag blijven, zegt mede-eigenaar Rob Lehmann tegen het Dagblad van het Noorden

Lehmann zag naar eigen zeggen meteen dat het ging om een wonderlijk gezin, al wil hij er vanwege de privacy van de familie niet al te diep op ingaan. Hij zag dat er met liefde voor de 67-jarige Van D. werd gezorgd door de jongeren. Van angst of dwang was volgens hem geen sprake. “Al kon ik wel merken dat de uithuisplaatsing het gezin geen goed deed.”

Rondjes lopen

Op de dag van de inval in de boerderij gaat rond 21.30 uur de telefoon van Lehmann met de vraag of er plaats is voor een rustige en veilige crisisopvang van een gezin (ouder en vijf kinderen). Toevallig is er nog een bungalow vrij in het bosrijke park. Twee uur later komt een deel van het gezin aan. De ontsnapte jongen (25) die de zaak aan het rollen bracht, verblijft voor zover bekend nog steeds apart van het gezin. Josef B. zat op dat moment al in hechtenis.





Het gezin overnacht in één van de huizen en verblijft volgens Lehmann vrij relaxed in het park. Ze worden niet vastgehouden door de politie en mogen vrij bewegen. Dat doen ze dan ook.

De volgende ochtend brengt Rob een uitgebreid ontbijt naar het huisje. Hij wordt rond 8 uur gebeld door de politie met de vraag de media op afstand te houden. Er zijn dus signalen dat het verblijf van het gezin op het vakantiepark is uitgelekt. Lehmann zelf heeft slechts contact met één mediabedrijf, maar wimpelt het af door te zeggen dat het gezin niet in zijn park zit.

Ook zouden filmpjes rondgaan van het gezin op Lanka. Volgens Lehmann bestaan deze filmpjes niet. “Als je in een huisje op Lanka zit, kun je in principe de andere bungalows niet zien. Dan zouden er gasten in de bosjes hebben moeten zitten voor die filmpjes. We hebben privacy hoog in het vaandel. En als er al beeldmateriaal zou zijn, was dat inmiddels wel uitgelekt.”

Crisisberaad

Eind van de middag wordt na crisisberaad toch besloten dat het gezin het park moet verlaten. Tot Lehmanns verbazing. “Het is een hectische periode geweest voor ze. Gek dat ze dan meteen dit rustige park moeten verlaten.”

De privacy van het gezin kon niet gewaarborgd worden, krijgt hij te horen. “Maar ik was die dagen helemaal niet benaderd door media.” De media-hype rondom het gezin was zo groot geworden, dat het crisisteam van gemeente en politie het verstandiger leek het gezin elders te plaatsen. “Zonde, want dan had het gezin gewoon in mijn park mogen blijven. Deze mensen plaats je niet makkelijk terug in de maatschappij.”

De volgende dag wordt het gezin om 20 uur opgehaald bij het vakantiepark. De mede-eigenaar weet niet waar het gezin naartoe is gebracht en hoopt dat het goed komt met de kinderen.