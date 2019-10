Spontane staking bij Franse spoorwegen na treinongeval ttr

18 oktober 2019

13u32

Bron: belga 0 Het regionale treinverkeer in Frankrijk was deze ochtend "sterk verstoord" naar aanleiding van een ongeval dat woensdag is gebeurd, zo heeft de Franse spoorwegmaatschappij SNCF gemeld. Bij het netwerk van de regionale exprestreinen en verscheidene verbindingen in de Parijse regio legden talrijke treinbestuurders en -begeleiders onaangekondigd het werk neer.

Vooral in de regio's Provence-Alpes-Côte d'Azur (in het zuidoosten van Frankrijk, waar geen enkele regionale exprestrein reed), Bretagne (in het westen, waar één trein op de twee wegviel), Occitanie (in het zuidwesten) of Grand Est werd het regionale treinverkeer door de spontane staking getroffen, preciseerde SNCF. In de Parijse regio was onder meer het verkeer op twee lijnen van het RER-net (Réseau express régional) sterk verstoord.

In de regio Champagne-Ardenne (noordoosten) kwam een trein woensdag in botsing met een uitzonderlijk wegtransport dat op een overweg geblokkeerd stond. Bij het ongeval raakten de treinbestuurder en twee passagiers volgens een woordvoerder van SNCF "lichtgewond". De bestuurder "moest de passagiers te hulp komen, want hij was de enige SNCF-beambte op de trein", betreurde de vakbond SUD-Rail in een mededeling.

De vakbonden stellen aan de kaak dat treinen zonder begeleider kunnen rijden. De grootste spoorvakbond bij de Franse spoorwegen, CGT, eist dat begeleiders weer op alle treinen worden ingezet. Een woordvoerder van SNCF zei vrijdagmorgen dat het overleg tussen de directie en de vakbonden aan de gang was.