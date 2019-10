Spontaan protest Bagdad groeit aan, veiligheidsdiensten schieten op manifestanten PVZ

04 oktober 2019

10u09

In het centrum van Bagdad hebben de Iraakse veiligheidsdiensten vrijdag geschoten op tientallen manifestanten. De protestgolf is aan zijn vierde dag toe en beslaat het bijna zo goed als volledige zuiden van het land. Er zijn al 33 doden gevallen. Honderden mensen raakten gewond.

De woede van de betogers richt zich onder meer tegen de toenemende corruptie en de politieke stilstand. Ze eisen dat er iets gedaan wordt aan de werkloosheid, vooral bij jongeren, en vragen de oprichting van functionele openbare diensten.

Premier Adel Abdel Mahdi verdedigde in de nacht van donderdag op vrijdag het beleid van zijn regering en zijn beheer van de crisis, die volgens hem "de volledige staat dreigt te vernietigen".

Het protest ontstond dinsdag spontaan, maar breidt steeds meer uit. Geen enkele partij of politieke of religieuze leider ligt aan de basis, wat ongezien is in Irak.

De Irakezen kijken vrijdag uit naar de preek van grootayatollah Ali Sistani, de hoogste religieuze autoriteit voor het overgrote deel van de sjiieten in Irak en met een grote politieke invloed.