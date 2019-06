Spoeddebat in Duits parlement na rechts-extremistische moord op politicus Lübcke MVDB TT

18 juni 2019

13u18

Bron: ANP 0 De Duitse partij Die Linke wil de moord op een vooraanstaand politicus in Kassel in het federale parlement aan de orde stellen. Fractievoorzitter Jan Korte heeft daar in de Bondsdag om gevraagd. De waarschijnlijk door een neonazi gepleegde politieke moord op de christendemocratische voorzitter van de regioraad in Kassel, Walter Lübcke, leidt tot beroering.

Binnenlanddeskundige van de CDU, Patrick Sensburg, heeft tegen de krant Bild gezegd dat hij ervan uitgaat dat de opgepakte hoofdverdachte niet alleen heeft gehandeld, maar tot een rechts-extremistisch netwerk moet behoren. Zijn collega van de Groenen, Konstantin von Notz, denkt er ook zo over.

De moord is begin deze maand volgens het Openbaar Ministerie gepleegd door een 45-jarige rechts-extremist, Stephan E. Die was volgens Duitse media geen onbekende van de politie. Hij was eerder lid van de extreemrechtse NPD en zijn naam zou ook zijn opgedoken in de zaak tegen de moorddadige Nationaalsocialistische Ondergrondse, de NSU.

Lübcke werd al jaren bedreigd omdat hij het opnam voor vluchtelingen en het ruimhartige Duitse migrantenbeleid en werd al langer bedreigd. Hij werd op het terras van zijn huis in Wolfhagen-Istha door het hoofd geschoten. Het moordwapen is volgens justitie nog steeds niet gevonden. Het federaal parket heeft het onderzoek ondertussen overgenomen, wat erop wijst dat er mogelijk sprake is van een terroristisch motief.

Ook de belangrijke Duitse vakbond DGB windt zich op over de moord. Voorzitter Reiner Hoffmann zei vanmiddag dat “de dingen bij hun naam moeten worden genoemd: extreem-rechtse moord en terreur. De extremistische netwerken moeten onderzocht, vervolgd en verslagen worden. Al tientallen jaren zijn mensen slachtoffer van extreemrechts geweld, we mogen niet een andere kant op kijken.”