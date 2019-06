Spoeddebat in Bondsdag na neonazimoord op politicus Lübcke

18 juni 2019

De Duitse partij Die Linke wil de moord op een vooraanstaand politicus in Kassel in het parlement aan de orde stellen. Fractievoorzitter Jan Korte heeft daar in de Bondsdag om gevraagd. De waarschijnlijk door een neonazi gepleegde politieke moord op de christendemocratische voorzitter van de regioraad in Kassel, Walter Lübcke, leidt tot beroering.