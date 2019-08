Spoed van ziekenhuis in Rotterdam afgesloten: “Mogelijk geval van ebola” KVDS

07 augustus 2019

23u39

Bron: De Telegraaf, ANP 0 De huisartsenpost en de spoeddienst van een ziekenhuis in Rotterdam zijn woensdagavond om een nog onbekende reden afgesloten. De Nederlandse krant De Telegraaf meldt op basis van bronnen rond het ziekenhuis dat er een patiënt binnengekomen is die “symptomen van ebola vertoont”, maar dat werd nog niet bevestigd door officiële bronnen.

“Hulpdiensten zijn onderweg voor een gezamenlijk gecoördineerde inzet bij het Maasstad Ziekenhuis”, klinkt het bij Rijnmondveilig.nl, een forum waar hulpdiensten betrouwbare informatie posten. Die mededeling kan wijzen op een ernstig incident of een ernstige situatie.

Besmet

Volgens De Telegraaf wordt de patiënt die mogelijks besmet is met het gevaarlijke ebolavirus, samen met enkele andere personen in quarantaine gehouden.





Ebola is een ziekte die wordt veroorzaakt door een gevaarlijk virus. Ze komt vooral voor in landen in Midden-Afrika en heeft een hoog sterftecijfer. Er bestaat momenteel geen geneesmiddelen tegen het virus.