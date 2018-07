Splitst California binnenkort in drie? Arne Adriaenssens

03 juli 2018

13u12

Telt de VS binnenkort 52 staten? Als het aan de activisten van Cal3 ligt alvast wel. Zij hopen de staat California in drie delen op te splitsen.

Sinds de aansluiting van Hawaii in 1959 bestaat de VS uit vijftig staten. Daar wil Cal3, een activistengroep uit Californië, verandering in brengen. Tim Draper, de initiatiefnemer van het project wil de staat in drie delen opsplitsen: Californië, Noord-Californië en Zuid-Californië.

Redenen voor de splitsing zijn er volgens Draper voldoende. “Onze infrastructuur brokkelt af, het water is vervuild en het onderwijs is slecht. In bijna elke statistiek zijn er 49 staten die het beter doen dan ons.” Een lokaler beleid dat beter aansluit bij de noden van de regio's zou volgens Draper beterschap brengen.

600.000 handtekeningen

Maar kan dat zomaar, een staat in drieën delen? Daar blijft de Amerikaanse grondwet erg vaag over. Als het al mogelijk is, zal het een lang en moeizaam traject zijn.

De eerste stap heeft Draper al gezet. In de afgelopen maanden verzamelde hij meer dan 600.000 handtekeningen van Californians die hem en zijn project steunen. Daardoor wordt zijn voorstel nu aandachtig bekeken door de overheid. Als die besluit het plan serieus te nemen, begint het echte werk pas.

De grote vraag is of men het dan als een amendment of een revision gaat beschouwen. Dat eerste is een relatief kleine wetswijziging die via een snel traject kan worden doorgevoerd.

Meer waarschijnlijk is echter dat het als een revision beschouwd zal worden, waardoor het voorstel langs een extra resem bureaus en rechtbanken zal moeten passeren ter goedkeuring.

Al vier maal gebeurd

En zelfs als het voorstel heel die rompslomp overleeft, is het eerder onwaarschijnlijk dat de Californische droom ook werkelijkheid wordt. De Amerikaanse grondwet luidt: “Geen nieuwe staat zal gevormd worden binnen de jurisdictie van een reeds bestaande staat zonder de toestemming van de overheid van die staat en het Amerikaanse Congres”. In de volledige Amerikaanse geschiedenis viel het met Vermont, Kentucky, Maine en West-Virginia vier maal voor dat een staat zich succesvol afscheurde.

De splitsing zou ook ernstige politieke gevolgen hebben. Zo zou het gesplitste Californië aanzienlijk meer invloed krijgen op de nationale verkiezingen. Als staat met de meeste inwoners van de VS is hun impact op de nationale politiek nu relatief beperkt in vergelijking met kleinere staten als Alaska en Delaware. Elke staat, hoe groot of hoe klein ook, heeft bijvoorbeeld twee senatoren.

Sinds de oprichting van California werden al meer dan tweehonderd pogingen ondernomen om de staat op te delen. Allemaal zonder succes. Of Draper hierop de uitzondering zou kunnen vormen, is nog maar de vraag. Wat vaststaat is dat het een project van lange adem zal zijn. De inwoners van California laten best nog geen nieuwe naamkaartjes drukken.