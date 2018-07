Splitsing van migrantenfamilies heeft naweeën: kinderen komen terug met ziektes en persoonlijkheidsstoornissen Arne Adriaenssens

18 juli 2018

11u49

Bron: NBC 0 Hoewel de hereniging van vluchtelingenfamilies in Amerika langzaamaan op gang komt, worden ook de eerste gevolgen van de wanpraktijken duidelijk. De kinderen die de gesloten centra verlaten, kampen met zowel fysieke als mentale klachten.

Druppelsgewijs worden de verscheurde vluchtelingengezinnen in de Verenigde Staten weer samengebracht. Nu de ouders hun kroost weer in hun armen kunnen sluiten, lijkt het pijnlijke hoofdstuk eindelijk tot een einde te komen.

Toch zindert het trauma nog na in de woonkamers van de getroffen gezinnen. Na hun tijd in de gesloten vluchtelingencentra gedragen sommigen kinderen zich anders dan voordien. “Het was moeilijk om opnieuw zijn vertrouwen te winnen”, zegt José (27) over zijn 3-jarige zoon José Jr.. In een interview met NBC praat de Hondurees over het bittere weerzien met zijn zoon die hij twee maanden moest missen

“Het was de mooiste dag van mijn leven sinds zijn geboorte. Ik was even blij om hem in mijn armen te kunnen sluiten als de dag dat hij geboren werd", zei de man geëmotioneerd. José Jr. bleek minder enthousiast. De peuter staarde zijn vader al huilend aan. Hij vertelde hem dat hij niet meer met hem wilde praten omdat hij hem in de steek had gelaten. De man, die twee maanden opgesloten zat in Arizona, wist niet hoe hij hierop moest reageren.

José, a man represented by our Southeast Immigrant Freedom Initiative in his asylum case was today reunited with his son thanks to @ACLU. Here’s how the Trump administration tore apart this family: pic.twitter.com/d9uGrQSdfP Southern Poverty Law Center(@ splcenter) link

Onbegrip en teleurstelling

De volgende dag begon de peuter alsnog met zijn vader te praten, maar de levensvreugde bleef ver zoek. In de loop van de volgende dagen bloeide het kind langzaam verder open.

Toch gedraagt hij zich ook vandaag nog niet zoals voordien. De jongen vernielt zijn eigen speelgoed en kampt met woedeaanvallen. Zijn vader voelt zich machteloos.

Ik at niet. Ik sliep niet. Het enige wat ik deed, was aan hem denken. José

Tijdens hun splitsing al vertoonde de jongen afwijkend gedrag. José kon in totaal drie keer met zijn zoon spreken. Twee maal per telefoon en één maal via webcam. De jongen weigerde elke keer te praten. “Ik kon hem niet vertellen dat ik in de gevangenis zat en dat hij daarom ergens anders was. Dat zou hem enkel slechter doen voelen.” Vol onbegrip en teleurstelling staarde de jongen zijn vader in stilzwijgen aan. “Ik at niet, ik sliep niet. Het enige wat ik deed, was aan hem denken. Wanneer zou ik hem zien? Waar zou hij zijn?”

Volgens advocaat Peter Isbister kunnen de gevolgen van het trauma nog lang blijven nazinderen. Als stuwende kracht achter de Southeast Immigrant Freedom Initiative zag hij al ontelbare situaties als deze passeren. “De emotionele littekens die hij en zijn zoon vertonen, zijn herkenbaar. Het is triest om te zien hoe onze overheid in naam van het volk trauma’s veroorzaakt en littekens vormt bij zoveel families.”

Schurft en ademhalingsproblemen

Naast mentale klachten, kampen enkele kinderen ook met fysieke problemen. Volgens katholieke hulporganisaties in San Antonio, Texas zijn de kinderen vaak ziek als ze de centra verlaten. Twee zouden er schurft hebben opgelopen. Eén van hen had ook ademhalingsproblemen.

Hoewel die fysieke klachten relatief makkelijk te behandelen zijn, bereiden de organisaties zich voor op veel meer zieke kindjes. Als zoveel jonge kinderen na een gevaarlijke en vermoeiende reis samen worden opgesloten, is de kans op onderlinge besmetting erg groot.

De organisaties vragen de overheid nu om meer te investeren in gezondheidszorg voor de kinderen. Ook willen ze dat de verzorgers in de centra meer voorzorgsmaatregelen treffen.