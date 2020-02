Splintergroep van IRA zegt bom onder vrachtwagen in Noord-Ierland geplaatst te hebben ttr

07 februari 2020

19u01

Een splintergroep van het voormalige Ierse Republikeinse Leger (IRA) heeft vandaag gezegd de bom te hebben geplaatst die in Noord-Ierland onder een vrachtwagen werd gevonden. Het was volgens de beweging niet de bedoeling om die te laten afgaan aan boord van een ferry naar Schotland.

De politie van Noord-Ierland vond de bom eerder deze week, nadat ze op 31 januari een tip kreeg over een springtuig in een vrachtwagen op een veerboot in de nacht van de brexit. Uiteindelijk werd in een industriezone in Noord-Ierland op een veertigtal kilometer ten westen van Belfast, een springtuig gevonden aan een vrachtwagen. De politie wees met een beschuldigende vinger naar "dissidente republikeinen".

In een gecodeerde verklaring aan Irish News zei 'Continuity IRA' dat de bom gepland was voor bij "het verlaten van het Verenigd Koninkrijk van de Europese Unie, om de aandacht te vestigen op de zeegrens". Op 31 januari verliet het Verenigd Koninkrijk de EU officieel, nadat het instemde met een douaneregeling voor Noord-Ierland die verschilt van die van de rest van het Verenigd Koninkrijk. Critici spreken van "een grens in de Ierse Zee".

Conflict

Decennialang werd de regio verscheurd door een sektarisch conflict. De katholieke nationalisten wilden een verenigd Ierland, terwijl protestantse unionisten bij het Verenigd Koninkrijk wilden blijven. Na een vredesproces dat leidde tot de machtsdeling in het gebied, maakte het IRA in 2005 officieel een einde aan het geweld.

De brexit heeft de afgelopen 3,5 jaar de spanningen in Noord-Ierland weer doen oplopen.