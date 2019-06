Spin valt op hand bestuurster en dochter reageert hysterisch: wagen crasht en zoon sterft KVE

20 juni 2019

12u33

Bron: BBC 0 Een tragisch ongeval met een op het eerste gezicht banale aanleiding heeft het leven gekost aan een Britse jongen van 11 jaar oud. Het kind stierf bij een frontale crash in Wales toen een spin op de hand van zijn moeder viel terwijl ze de wagen aan het besturen was en het dochtertje daarop hysterisch reageerde.

Dat is gebleken uit een onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval dat een jaar geleden gebeurde nabij de stad Tregaron in Wales.

De vrouw, Cloud Younger, bracht haar zoon Tristan en zijn zus Branwen op 4 mei 2018 naar school toen de botsing plaatsvond.

De moeder vertelde dat een spin plots op haar hand viel tijdens het rijden waarna haar achtjarige dochtertje - die naast haar zat - hysterisch werd en begon te roepen. Toen de vrouw haar dochter probeerde te kalmeren, week de wagen uit en belandde op de verkeerde kant van de baan. Een tegenligger kon niet meer ontweken worden.

Forensisch arts Peter Brunton had het over een “een extreem tragisch en triest ongeval”. Hij voegde eraan toe de oorzaak te herleiden was tot de manier waarop de Subaru werd bestuurd tijdens die “catastrofale seconden” waarin de vrouw zich omdraaide om aandacht te schenken aan haar hysterische dochter. Hij verklaarde dat het erop leek dat de auto secondelang aan de verkeerde kant van de weg reed en dat bestuurster niets deed om te vertragen of om de auto aan de goede kant van de weg te krijgen.

De tol van de crash was hoog. Tristan die achteraan in de wagen had plaatsgenomen, liep een hoofdtrauma op en overleefde het ongeval niet.