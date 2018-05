Spilfiguur Iran-Contra-schandaal Oliver North nieuwe directeur NRA mvdb

08 mei 2018

12u03

Bron: ANP 0 Oud-marinier en Vietnamveteraan Oliver North (74) wordt de nieuwe bestuursvoorzitter van de National Rifle Association (NRA) . Dat heeft de machtige Amerikaanse wapenlobby maan dag volgens CNN bevestigd.

North is momenteel nog werkzaam voor onder meer Fox News, maar stopt daarmee.

Bekend werd North vooral door het Iran-Contra-schandaal tijdens de regering-Reagan in de jaren 80. Hij coördineerde destijds de geheime en illegale verkoop van wapens aan het Iran van ayatollah Khomeini via sluiproutes en sluisde de opbrengst door naar de Contra's in Nicaragua, de gewapende rechtse rebellengroegering die onder meer met aanslagen trachtte het socialistische regime omver te werpen.

North is absoluut de beste keus om het bestuur van de NRA te leiden. Hij zal al onze leden voor zich innemen en vechten voor de geweldige vrijheden die hij al zijn hele leven heeft verdedigd'', zei topman en vicevoorzitter Wayne LaPierre. Hij vergeleek North met Hollywoodicoon Charlton Heston (1923-2008), die deze functie ook ooit vervulde bij de NRA.

