Spil van opgepakte ‘terreurgroep’ in Nederland lijkt een oude bekende Cyril Rosman

27 september 2018

21u23

Bron: AD.nl 2 Hardi N., de Nederlandse Irakees die het middelpunt lijkt te zijn van de opgepakte terreurgroep in Nederland , is een oude bekende. Hij loopt als sinds 2014 mee in het jihadcircuit en is al een keer veroordeeld voor een poging om naar Syrië te reizen.

N. (34) die geboren is in Irak, maar al langere tijd in Arnhem woont, wordt in 2014 opgepakt door de Nederlandse politie. De politie vermoedt dat hij onderdeel uitmaakt van een ‘jihadistich netwerk’ in de stad, de tip daarover komt binnen via geheime dienst AIVD. Arnhem is dan al een van de ‘jihadsteden’ van Nederland, meerdere jonge mannen uit de stad zijn naar Syrië of Irak gereisd om deel te nemen aan de strijd daar.

N. probeert dat ook, stelt het Openbaar Ministerie in een rechtszaak tegen hem. De Irakees zou zich goed hebben voorbereid: hij heeft Arabische lessen gevolgd, geld ingezameld en camouflagekleding en vuurwapens voorhanden. Hardi wou blijkbaar ook zijn echtgenote, een Nederlandse bekeerlinge, meenemen. Eenmaal in Syrië zouden ze zich dan hebben willen aansluiten bij Jabhat al-Nusra, op dat moment het Syrische ‘filiaal’ van al-Qaida. Zo ver komt hij echter niet, ergens onderweg wordt hij opgepakt.

"Weeskinderen helpen"

Het OM eist 30 maanden cel, waarvan 10 voorwaardelijk tegen hem. Tijdens die rechtszaak in 2016 vertelt N. zelf een heel ander verhaal: hij wilde naar Syrië om daar weeskinderen te gaan helpen. De rechter gelooft hem niet en veroordeelt de Arnhemmer tot 16 maanden cel, waarvan 8 voorwaardelijk.

Twee andere medeverdachten in die zaak, Seyed H. en Adil C., worden ook veroordeeld: tot 5 en 1 jaar cel. De hoogste straf is voor Seyed H., omdat die waarschijnlijk al een keer in Syrië is geweest, maar terug is gekomen naar Nederland. Naar eigen zeggen bezocht hij alleen vrienden in Syrië. Het is nog niet duidelijk of ook H. bij de vandaag opgepakte mannen hoort. De advocaat van de twee mannen wil geen commentaar geven.