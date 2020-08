Spil in Duitse megamisbruikzaak getuigt achter gesloten deuren over gruwelijk misbruik dochtertje Simone van Zwienen

17 augustus 2020

22u35

Bron: AD.nl 0 De spil in de Duitse megamisbruikzaak heeft vandaag in de rechtbank getuigd over het gruwelijke misbruik dat hij zijn 2-jarige dochtertje en andere kinderen aandeed. Achter gesloten deuren, om het meisje te beschermen.

De hand waarmee hoofdverdachte Jörg L. (43) uit Bergisch Gladbach een rode map voor zijn gezicht houdt, trilt. Hij nam vandaag plaats in de regionale rechtbank van Keulen, opgewacht door een grote groep fotografen en cameramensen, zo getuigt de Duitse televisiezender NTV.

Wat L. op zijn kerfstok heeft, wordt hem voorgeschoteld in een aanklacht die meer dan een uur in beslag neemt. Het tientallen keren misbruiken en het in totaal uitvoeren van 79 handelingen. De meesten hebben betrekking op het misbruik van zijn in 2017 geboren dochter in de eengezinswoning waar het gezin woonde.



De dochter van Jörg L. zou pas een paar maanden oud zijn geweest toen het misbruik begon. In het geheim. Toen zijn vrouw weg was en hij alleen was met het meisje. Op de commode, op het tweepersoonsbed, in het kinderbad. Hij zou het merendeel met zijn smartphone hebben gedocumenteerd om de foto’s en video’s later naar andere mannen te sturen.

30.000 verdachten

Jörg L. is de spil in de megamisbruikzaak in Bergisch Gladbach, in de buurt van het Duitse Keulen. Politieagenten troffen bij L. enorme hoeveelheden kinderpornografie aan. En ze kwamen digitale contacten tegen met andere mannen die foto’s en video’s van kindermishandeling via de Zwitserse beveiligde berichtendienst Threema uitwisselden. Sommigen van de online chats hadden tot 1.800 deelnemers tegelijk.

Ruim 30.000 onbekende verdachten kwamen in beeld. L. zou al hebben geholpen bij het identificeren van chatpartners. In totaal zijn 87 verdachte pedofielen geïdentificeerd in alle zestien Duitse deelstaten. Vijftig kinderen in de leeftijd van drie maanden tot vijftien jaar oud die mishandeld werden, zijn weggehaald bij hun ouders.

Duitse media zeggen dat 130 onderzoekers nog steeds terabytes aan video- en afbeeldingsbestanden doorzoeken. Drie van hen raakten getraumatiseerd door de beelden en hebben ziekteverlof opgenomen.

Gruwelijke details

Aanklager Clémence Bangert gaf vandaag volgens Duitse media gruwelijke details vrij. Zo beschreef ze hoe het dochtertje hardop huilde en schreeuwde ‘Mam! Nee!’ en ‘Au!’ terwijl ze worstelde en haar vader haar ledematen aanpaste om het misbruik beter te kunnen filmen.

Het gaat vandaag in de rechtbank om daden die de verdachte samen met een van zijn chatpartners (een 27-jarige man die eerder werd veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf vanwege het misbruik, red.) zou hebben gepleegd, waaronder het gezamenlijk misbruiken van hun toevertrouwde kinderen, bijvoorbeeld in een gehuurde suite met whirlpool en sauna.

De Duitser - geschoren hoofd, getrimde baard - volgt zwijgend wat er wordt gezegd. Hij werd in de herfst van 2019 gearresteerd, waarmee een einde kwam aan de reeks beschuldigingen die begon toen zijn dochter nog een baby was.

Wachtwoord

Met zijn blanco strafblad waande de pedoseksueel zich veilig voor de politie. Dit zou ook verklaren waarom hij in de chatberichten vaak zijn echte naam opgaf en ook die van zijn dochter. Zijn vrouw vertrouwde hem blijkbaar blind. Ze had met haar vingerafdruk nochtans toegang tot de computers en mobieltjes van haar man. De politie wist het wachtwoord ook vrij gemakkelijk te kraken: het was de geboortedatum van zijn dochter.

Er is nu veel werk voor de rechtbank. L. kan een gevangenisstraf van maximaal 15 jaar krijgen. Hij wordt onderzocht door een psychiatrisch deskundige. Ook zijn vrouw zal tegen hem getuigen, zonder pers erbij. Het proces zal naar verwachting elf dagen duren.

