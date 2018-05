Spike Lee haalt uit naar (het racistische Amerika van) Donald Trump Filmfestival van Cannes ADN

Bron: Belga 1 De Amerikaanse regisseur Spike Lee heeft zijn terugkeer naar het internationaal filmfestival van Cannes in de verf gezet met een vernietigende toespraak op het racistische Amerika van Donald Trump.

Lee's film 'BlacKkKlansman' vertelt het opmerkelijke waargebeurde verhaal van de Afro-Amerikaanse undercoverdetective Ron Stallworth, die erin slaagt de Klu Klux Klan te infiltreren en lid te worden van "the organization", zoals aanhangers de KKK in de film noemen. Lee's twee uur durende film linkt het Witte Huis aan de activiteiten van blanke racisten.

De 61-jarige regisseur zei vandaag dat Trump geen moreel leiderschap heeft laten zien als antwoord op de demonstratie "Unite the Right" van augustus in Charlottesville, Virginia. "De klootzak (motherfucker, nvdr.) had kunnen zeggen dat het over liefde gaat en niet over haat", zei Lee. "De klootzak nam geen afstand van de Klan en... de nazi's". Hij zei niet dat we in Amerika beter zijn dan dat", zei Lee die de president niet bij naam wilde noemen.

Staande ovatie

"BlacKkKlansman" loopt ten einde met KKK-leden die "America First" scanderen, gevolgd door een filmclip met Klanleider David Duke die Trumps plannen voor Amerika de hemel in prijst. Lee, die zijn filmcarrière gewijd heeft aan het racisme in de VS, zei nog dat hij zich erg ongemakkelijk voelt wetende dat Trump de nucleaire codes heeft.

Lee werd onthaald op een langdurige staande ovatie na de filmpremière van 'The BlacKkKlansman" in Cannes aan de Franse Azurenkust. De hoofdrol wordt vertolkt door gewezen American footballspeler John David Washington, zoon van Hollywoodacteur Denzel Washington.