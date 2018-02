Spiekbriefje van Trump herinnert hem eraan dat hij empathisch moet zijn TK

22 februari 2018

09u33

Bron: Washington Post 0 Gisteren ontving Donald Trump verschillende familieleden van slachtoffers van massaschietpartijen in het Witte Huis. De Amerikaanse president wilde hun mening horen over hoe het probleem van 'school shootings' aangepakt moet worden. En hij had een handig spiekbriefje meegebracht.

De ontmoeting tussen Trump en de familieleden deed enkele wenkbrauwen fronsen. Vooral omdat de president lijkt te overwegen om leerkrachten te bewapenen. "Als je een leerkracht hebt die ervaren is met vuurwapens, dan kan die meteen een einde maken aan de aanslag", stelde hij.

Maar daarnaast deed ook het papier in zijn hand stof opwaaien. Dat bleek een spiekbriefje te zijn met enkele zaken die de president zeker moest zeggen of vragen aan de aanwezigen. Zo mocht hij zeker niet vergeten om te peilen naar hun veiligheidsgevoel en hun ideeën en oplossingen. Maar het is vooral punt vijf waar de Amerikaanse media zich op focussen.

Wees geïnteresseerd

"I hear you", luidt het geheugensteuntje. Met andere woorden: vergeet niet te zeggen dat je luistert en de sprekers begrijpt. Volgens sommigen een duidelijk voorbeeld van Trumps gebrek aan empathie. "Het kaartje is eigenlijk een herinnering dat de president geïnteresseerd moet lijken in wat anderen zeggen", klinkt het bij de Washington Post. "Dat is zeer opmerkelijk voor een president, maar eigenlijk niet verwonderlijk als het over Trump gaat."

Het empathisch vermogen van Trump werd al meermaals op de korrel genomen. Zo bedankte hij na de schietpartij in Florida vorige week uitgebreid de hulpdiensten, maar had het nauwelijks over de slachtoffers. Ook kreeg hij in het verleden al kritiek omdat hij spelenderwijs rollen keukenpapier naar slachtoffers van de orkaan in Puerto Rico gooide. Niet veel later haalde hij ook uit naar de burgemeester van San Juan en vond hij dat de bevolking van het land te weinig deed om zichzelf te helpen. "Trump praat liever over zichzelf en zijn successen dan over andere mensen", besluit de Washington Post.