Speurders zoeken op aangeven Michel Fourniret naar lichaam van meisje dat in 1988 verdween HR

27 september 2018

14u03

Bron: Belga/AFP 6 Speurders doorzoeken vandaag de tuin van een woning in Saint-Cyr-les-Colons in de Franse Yonne, waar gisteren seriemoordenaar Michel Fourniret naartoe is gebracht. De zoeking kadert in het onderzoek naar de dood van twee in de jaren negentig verdwenen meisjes, Joanna Parrish en Marie-Angèle Domece.

Michel Fourniret (75), in 2008 veroordeeld tot levenslang voor zeven moorden, onder wie op het twaalfjarig Belgisch meisje Elisabeth Brichet, bekende in februari dat hij het Britse Joanna Parrish (20) en Marie-Angèle Domece (19) heeft omgebracht. Voorheen ontkende hij dit.

Woensdag is hij door de politie naar de vermoedelijke plaats van de feiten gebracht om verduidelijkingen te kunnen geven over de plek waar men het lijk kan vinden van Marie-Angèle Domece, zo heeft een advocaat van de families van de slachtoffers aan AFP gezegd.

Fourniret was in 2008 in staat van beschuldiging gesteld voor ontvoering van en moord op de twee jonge vrouwen. Het Hof van Beroep seponeerde de zaak op 14 september 2011.

Op 17 mei 1990 is het centraal in Frankrijk gelegen Monéteau het naakte lichaam van Joanna Parrish gevonden. Een lijkschouwing toonde aan dat zij voor haar dood verkracht en geslagen is geweest.

De mentaal gehandicapte Marie-Angèle Domece (19) verdween op 8 juli 1988 in de Yonne. Haar lichaam is nooit teruggevonden.

In juni 2012 annuleerde het Hof van Beroep in Parijs de seponering en vroeg aan de rechters om het onderzoek te heropenen op basis van nieuwe pistes.



De woning aan de Chemin des Fossés waaraan de doorzochte tuin grenst was van een partner van zijn moeder. Fourniret was er met zijn echtgenote Monique Olivier ingetrokken nadat hij in oktober 1987 wegens "goed gedrag" was vrijgelaten uit een Franse gevangenis.

Naar aanleiding van de doorzoeking is een veiligheidszone ingesteld.