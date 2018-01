Speurders vinden testament Salah Abdeslam: "Wou sterven als martelaar, maar bommengordel deed het niet" TMA

27 januari 2018

19u50

Bron: Belga 0 Franse speurders hebben op een laptop een tekst teruggevonden die toegeschreven wordt aan Salah Abdeslam. Het zou gaan om een testament waarin hij bevestigt dat hij zichzelf wou opblazen tijdens de aanslagen die op 13 november 2015 plaatsvonden in Parijs, zo meldt de Franse radiozender France Inter.

Volgens de tekst wou Salah Abdeslam zich net als zijn broer Brahim opblazen tijdens de aanslagen, maar werkte zijn bommengordel niet. Hij dacht aan een vertrek naar Syrië, maar besloot uiteindelijk toch zich bij de andere leden van de terreurcel in Brussel te voegen. "Het beste was om het werk hier met de broeders af te maken. Toch hoop ik in de toekomst beter te zijn uitgerust om tot actie over te gaan."

De speurders vonden de tekst op de laptop die de politie in 2016 had gevonden in een vuilnisbak in de Max Roosstraat in Schaarbeek, in de buurt van het onderduikadres van de terroristen die de Brusselse aanslagen pleegden. Eerder had een expertise al bevestigd dat de bommengordel van Abdeslam wel degelijk defect was.

Salah Abdeslam is de enige overlevende van de daders van de aanslagen in Parijs. Hij weigert tot dusver te antwoorden op de vragen van de speurders. Abdeslam moet op 5 februari in Brussel voor de rechtbank verschijnen voor de schietpartij in Vorst op 15 maart 2016. Toen ontsnapte hij voor de laatste keer aan de politie. Enkele dagen later werd hij gearresteerd in Molenbeek.