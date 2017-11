Speurders spraken schoonzoon Trump in onderzoek naar Russische inmenging jv

07u41

Bron: belga 0 AP De schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, Jared Kushner, heeft ongeveer 90 minuten gesproken met de onderzoekers die de Russische inmenging in de verkiezingen van vorig jaar uitpluizen. Dat hebben Amerikaanse media gemeld.

Tijdens een ontmoeting eerder deze maand stelden de onderzoekers uit het team van speciaal aanklager Robert Mueller de schoonzoon van Trump specifiek vragen over de voormalige nationale veiligheidsadviseur van de president, Michael Flynn. Dat berichtte de zender CNN, op basis van twee mensen die van die ontmoeting op de hoogte zijn.

Flynn moest in februari, al een maand na zijn aanstelling, aftreden omdat hij had toegegeven "per ongeluk onvolledige informatie" te hebben gegeven over zijn communicatie met de voormalige Russische ambassadeur Sergej Kisljak.

REUTERS Ivanka Trump met haar echtgenoot.

"Meneer Kushner heeft vrijwillig meegewerkt met alle relevante onderzoeken en zal dat blijven doen", zo zei zijn advocaat Abbe Lowell aan CNN. De conversatie was er vooral op gericht om zeker te zijn dat Kushner geen informatie zou hebben die Flynn zou vrijspreken, aldus een van de bronnen van CNN.

Vorige week berichtten Amerikaanse media nog dat de advocaten van Flynn de communicatie met het team van Trump hebben stopgezet. Dat zou erop kunnen wijzen dat hij het op een akkoordje wil gooien met de speurders.

Volgens Amerikaanse inlichtingendiensten heeft Rusland zich gemoeid in de verkiezingen van vorig jaar, om zo de campagne van Donald Trump een handje toe te steken. Moskou ontkent dat echter. Mueller onderzoekt nu of er sprake was van enige coördinatie tussen de campagne van Trump en de Russische overheid.

Kushner is de echtgenoot van Donalds dochter Ivanka Trump en is een adviseur van de president. Hij speelde een belangrijke rol in diens verkiezingscampagne.