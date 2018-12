Speurders reconstrueren wat ‘lone wolves’ deden in dagen voor onthoofding Scandinavische toeristes KVDS

28 december 2018

12u09

Bron: AFP, Le 360, News.com.au, The Guardian 0 De Marokkaanse autoriteiten hebben nieuwe details vrijgegeven over wat er voorafging aan de gruwelijke moord op twee Scandinavische toeristes in Marokko begin vorige week. Hoe de vier hoofdverdachten haastig een terroristische cel vormden en op rugzaktoeristen gingen jagen in de Marokkaanse bergen.

De lichamen van Louisa Vesterager Jespersen (24) uit Denemarken en Maren Ueland (28) uit Noorwegen werden vorige week maandag gevonden in het Atlasgebergte. Ze hadden hun tentje opgezet in een afgelegen gebied op twee uur wandelen van het toeristische Imlil. Dat dorpje is het vertrekpunt voor wie de Toubkal wil beklimmen, met zijn 4.167 meter de hoogste berg van Noord-Afrika. Een van de twee studentes was de keel over gesneden, de andere was onthoofd.

Hoofdverdachten

Al snel werden vier hoofdverdachten geïdentificeerd. Binnen de drie dagen na de feiten waren ze opgepakt. Een van hen had een niets verhullend filmpje gemaakt van de moord op Louisa en had dat gedeeld op sociale media. Daar werd het meteen duizenden keren gedeeld. De Facebookpagina’s van de familie van de slachtoffers – onder meer van de moeder van Louisa – werden ook bestookt met gruwelijke beelden van de terechtstelling van de jonge vrouwen.





Aanvankelijk leek het erop dat Islamitische Staat (IS) achter de aanslag zat. Speurders in Marokko en Denemarken vonden online een video waarin de vier verdachten trouw zwoeren aan Abu Bakr al-Baghdadi – de leider van IS – met een zelfgemaakte zwarte IS-vlag op de achtergrond. De beelden waren een week voor de feiten opgenomen. Maar intussen wordt ervan uitgegaan dat de daders ‘lone wolves’ waren en handelden zonder overleg met de terreurgroep. (lees hieronder verder)

De vier – twee straatverkopers, een loodgieter en een timmerman, allemaal tussen 25 en 33 jaar – zouden net voor de aanslag een 15-tal anderen gerekruteerd hebben en haastig een terroristische cel hebben gevormd. “De emir van de groep was Abdessamad Ejjoud, een 25-jarige straatverkoper die aan de rand van Marrakesh woonde”, vertelt Abdelhak Khiam, het hoofd van het Marokkaanse Centrale Bureau voor Gerechtelijk Onderzoek aan persbureau AFP.

Straatverkoper

De drie andere hoofdverdachten waren Abdelrahim el-Khayali – een 33-jarige loodgieter – Ouziad Younes – een 27-jarige timmerman – en Rachid Afatti – een 33-jarige straatverkoper.

“De terreurcel overlegde vervolgens hoe hij het beste een aanslag kon plegen in Marokko”, gaat hij verder. “Ze besloten dat ze de veiligheidsdiensten zouden viseren of buitenlandse toeristen.” (lees hieronder verder)

Twee dagen voor de dubbele moord reisden ze naar de streek van Imlil “omdat daar veel toeristen komen”, aldus Khiam. “In een afgelegen gebied kozen Ejjoud, Younes en Afatti de twee studentes als doelwit, zonder hun aanslag verder echt voor te bereiden. De vrouwen werden overvallen, met messen neergestoken, de keel overgesneden en onthoofd.”

Jachtgeweer

De politie viel na de aanslag binnen op verscheidene plaatsen in Marokko en intussen zitten 19 verdachten in de cel. Er werden ook elektronica in beslag genomen, een niet-vergund jachtgeweer, messen en materiaal waar mee een bom kan worden gemaakt. (lees hieronder verder)

Volgens de Marokkaanse politie zou de volledige cel nu ontmanteld zijn. Drie van de verdachten hadden een strafblad waarop terreurgerelateerde misdrijven stonden. Zo had Ejjoud al vastgezeten omdat hij in 2014 geprobeerd had om IS-gebied te bereiken in Syrië en Irak. “Hij kreeg uiteindelijk vermindering van straf, maar bleef trouw aan zijn extremistische ideeëngoed”, aldus nog Khiam. “Hij was het ook die het woord nam in de video waarin de hoofdverdachten trouw zwoeren aan IS.”

Toerisme

Marokko – dat erg op toerisme gericht is – bleef sinds 2011 grotendeels gespaard van zware terreur. Toen kwamen op 28 april 17 mensen om bij een bomaanslag op een café op het bekende Jamaa el-Fnaa-plein. Veel van de slachtoffers waren Europese toeristen.