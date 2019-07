Speurders gaan telefoon van gouverneur Puerto Rico onderzoeken na ontdekking van seksistische en homofobe chatgroep kv

Bron: Belga 0 In Puerto Rico gaan speurders de telefoons doorzoeken van de in opspraak gekomen gouverneur Ricardo Rossello en elf andere personen die betrokken zijn bij een schandaal rond homofobe uitspraken op sociale media. Dat heeft het Puerto Ricaanse ministerie van Justitie gezegd.

Rossello kwam in het oog van een storm terecht nadat een centrum voor onderzoeksjournalistiek half juli de inhoud van gesprekken tussen de gouverneur en elf hooggeplaatste lokale (ex-)verantwoordelijken bekendmaakte. De twaalf lieten zich in een privégroep van de berichtendienst Telegram geregeld laatdunkend uit over vrouwen en homoseksuelen en viseerden daarbij onder andere zanger Ricky Martin. De berichten dateren van eind 2018 en begin dit jaar.

Sindsdien wordt er massaal geprotesteerd tegen de gouverneur en heel wat mensen kwamen op straat om zijn ontslag te eisen. De betogers vinden de uitspraken in de privégroep seksistisch, homofoob en vulgair. Bovendien worden staatsaangelegenheden besproken terwijl niet alle leden van de Telegram-groep tot de regering behoren.

Volgens de plaatselijke krant El Nuevo Dia willen de speurders nu de smartphones doorzoeken van de personen die bij de kwestie betrokken zijn. Een van de betrokkenen zou echter hebben geweigerd om zijn telefoon aan het gerecht te geven.

Rossello stond eerder al onder druk wegens de langzame heropbouw na de verwoestende orkaan María in 2017. Daar kwam een corruptieschandaal bovenop, dat onder meer tot de arrestatie van minister van Onderwijs Julia Keleher door de FBI leidde. De Democraat kondigde recent aan dat hij zich volgend jaar niet opnieuw kandidaat zal stellen bij de verkiezingen, maar dat bleek niet voldoende om de woede van het volk te koelen.