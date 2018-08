Speurders gaan ook oude misbruikzaak Jos Brech uit 1985 onderzoeken mvdb

25 augustus 2018

13u38

Bron: AD.nl 0

s

Het speurdersteam die de moord op de 11-jarige Nicky Verstappen (1987-1998) onderzoekt, buigt zich ook over een bericht waar het Nederlandse actualiteitenprogramma Nieuwsuur gisteren mee kwam. Het gaat over de proeftijd van twee jaar die de verdachte, Jos Brech, kreeg als voorwaarde voor het seponeren van een zedenzaak tegen hem.

In die zaak uit 1985 werd Brech beschuldigd van ontucht met twee jongens van tien die meededen aan een speurtocht in de Nederlands Limburgse gemeente Nuth. Nieuwsuur legde de hand op een gerechtelijk archiefstuk.

Het wordt meegenomen in het lopende onderzoek, aldus de politie, maar "prioriteit ligt nu bij het achterhalen van de verblijfplaats van de verdachte".



Afgelopen woensdag maakte de politie bekend dat Jos Brech (55) de vermoedelijke dader is van de moord op Nicky Verstappen in 1998. Brech is op de vlucht en bevindt zich mogelijk ergens in de Vogezen. De politie heeft inmiddels ruim duizend tips ontvangen in het onderzoek in de zaak-Nicky Verstappen. Driekwart daarvan gaat over de mogelijke verblijfplaats van verdachte Jos Brech, of over mensen die hem misschien nog hebben gezien.

Op de website van de Nederlandse politie staat een uitgebreid overzicht van de tientallen vragen die het publiek stelt over het onderzoek, met de antwoorden erbij.

Politie Limburg on Twitter De berichtgeving van @Nieuwsuur over de #proeftijd van de gezochte verdachte in onderzoek #NickyVerstappen is doorgegeven aan het onderzoeksteam. Wordt meegenomen in het lopende onderzoek. Prioriteit ligt nu bij het achterhalen van de verblijfplaats van de verdachte. 3/3