Speurders doorzoeken Epsteins luxeappartement in Parijs mvdb

24 september 2019

13u26

Bron: ANP 0 Franse speurders hebben huiszoekingen verricht in het Parijse luxeappartement van de overleden Amerikaanse miljonair en veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein en bij het Franse modellenbureau van een van zijn medewerkers. Dat zei een bron van het parket van Parijs.

Epstein (1953-2019) bezat een luxeappartement aan de Avenue Foch in het 16e arrondissement van Parijs, het arrondissement met de hoogste woningprijzen van Frankrijk. De bron, die een eerder bericht van het radiostation France Info bevestigde, zei dat de huiszoekingen afgerond zijn.

Karin Models

De doorzoekingen betroffen ook de gebouwen van Karin Models, een bureau opgericht door Epstein-medewerker Jean-Luc Brunel, in een onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen dat zich tot buiten de Verenigde Staten heeft uitgebreid.

Epstein werd gearresteerd op 6 juli en pleitte niet schuldig op beschuldigingen van kindermisbruik en mensenhandel, waarvan tientallen minderjarige meisjes het slachtoffer werden. Hij overleed op 10 augustus in zijn gevangeniscel op 66-jarige leeftijd. De conclusie van het autopsierapport was dat hij zichzelf had opgehangen in afwachting van zijn proces.

Claims van misbruik zijn inmiddels ook aan de andere kant van de Atlantische Oceaan naar voren gekomen, en drie vrouwen hebben al bewijsmateriaal gegeven aan onderzoekers in Frankrijk. Het gaat onder meer om de verklaring van een voormalig Nederlands model dat zegt dat ze werd gedrogeerd en verkracht door Brunel, een ex-modellenscout, in een appartement in Parijs in de vroege jaren negentig.

Brunel wordt in Amerikaanse rechtbankdocumenten beschuldigd van verkrachting en van het werven van jonge meisjes voor Epstein. Hij heeft die aanklachten ontkend. Virginia Giuffre, die een rechtszaak aanspande in de VS, beschuldigde Epstein ervan haar als "seksslavin" te hebben gebruikt en zei dat ze gedwongen was te slapen met bekende politici en zakenmensen, onder wie Brunel.