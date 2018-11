Speurders denken dat virtuele assistent Alexa getuige was van dubbele moord. En nu willen ze dat Amazon haar uitlevert KVDS

14 november 2018

18u31

Bron: The Washington Post, The Sun 1 27 januari 2017. Christine Sullivan (48) wordt vermoord in de keuken van haar huis in het Amerikaanse Farmington, New Hampshire. Vriendin Jenna Pellegrini (32) ondergaat hetzelfde lot in de slaapkamer. Het duurt twee dagen eer hun lichamen gevonden worden. Ze zijn in een zeil gewikkeld en begraven onder de veranda. Getuigen zijn er niet. En dan merken de speurders Alexa op. De virtuele assistent – die reageert op stemgeluid – stond de hele tijd op het aanrecht en zou alles gehoord kunnen hebben. Een rechter beval Amazon nu om haar over te dragen.

Het was de vriend van Christine Sullivan die de politie belde op 29 januari 2017. Dean Smoronk was thuisgekomen van een trip naar Florida en had gemerkt dat er iets vreselijks was gebeurd in de woning. Omdat hij zijn vriendin nergens vond, toetste hij het noodnummer in.

Bloedspatten

De politie kwam meteen ter plaatse en ontdekte in de keuken bloedspatten op de muren en de koelkast. In de slaapkamer was de matras van het bed doordrenkt met bloed. Ook de speurders konden de vrouwen aanvankelijk niet lokaliseren. Maar ze vreesden het ergste.





Hoofdverdachte was meteen Timothy Verrill (34). Hij was bevriend met Dean Smoronk en Christine Sullivan en had een tijdje bij hen ingewoond. Volgens Brian Strong van de politie van New Hampshire werd het huis al een tijdje in de gaten gehouden in het kader van een drugsonderzoek.





Verrill maakte zich volgens de openbare aanklager verdacht door zijn gedrag op de dag van de moorden en de dagen erna. In de vroege ochtend van 27 januari belde hij Smoronk omdat hij vreesde dat Pellegrini een informant van de politie was. Even later registreerden bewakingscamera’s dat hij aankwam bij het huis van Smoronk en Sullivan. 20 minuten later werd hij gefilmd terwijl hij de lenzen van 3 camera’s probeerde te verduisteren. Even later legde hij het volledige systeem plat. (lees hieronder verder)

Ook de dagen erna maakte hij verdachte uitstappen. Zo kocht hij schoonmaakproducten die ook op de plaats van de feiten werden teruggevonden, schafte hij zich een nieuwe telefoon aan en ging hij langs bij een priester. Tot twee keer toe werd hij in het ziekenhuis opgenomen omdat hij ingestort was, volgens het Openbaar Ministerie. De man werd op 6 februari uiteindelijk in de boeien geslagen, nadat hij naar Massachusetts gereisd was om af te kicken.

Veranda

Het was politieman Brian Strong die de lichamen van de slachtoffers wist te vinden bij het doorzoeken van de woning. Ze waren in een zeil gewikkeld en lagen onder de veranda. Sullivan had 8 messteken gekregen, Pellegrini maar liefst 43. Hij vond ook de messen waarmee ze om het leven waren gebracht, in een shirt gewikkeld en begraven in de tuin. Op het dak van de veranda werd een schop aangetroffen met bloedspatten erop.

Dat was ook het moment dat de speurders Alexa opmerkten in de keuken. De openbare aanklager hoopt dat de virtuele assistent iets geregistreerd heeft dat als hard bewijs kan dienen tegen Verrill, want nu is de zaak vooral opgebouwd rond indirect bewijs. Een rechter verordende alvast dat Amazon alle opnames van het toestel moet overdragen die gemaakt zijn tussen 27 en 29 januari. (lees hieronder verder)

Een woordvoerder van Amazon liet al weten dat het de gegevens niet zomaar zal afgeven. Want het bedrijf voert de privacy van zijn klanten hoog in het vaandel, zo klinkt het. “Amazon zal geen info van klanten vrijgeven zonder een correct wettelijk document”, klonk het duidelijk.

En zelfs als het zo ver komt, is het nog de vraag of Alexa effectief iets geregistreerd heeft. Want ze wordt pas geactiveerd als er woorden zoals ‘Alexa’, ‘Computer’ of ‘Echo’ worden uitgesproken.

Jacuzzi

Het is niet de eerste keer dat Alexa als mogelijke getuige wordt opgeroepen in een moordzaak. In 2015 bleek er ook al eens een exemplaar van het toestel op het aanrecht gestaan te hebben van een huis waar iemand om het leven werd gebracht. Toen werd een man dood teruggevonden in de jacuzzi van een woning in Arkansas. De eigenaar van de woning – James Bates – had de avond voordien enkele vrienden uitgenodigd om naar een footballwedstrijd te kijken.

Ook toen weigerde Amazon om de gegevens vrij te geven omwille van privacyredenen. Pas toen Bates – de hoofdverdachte – zelf de toestemming gaf, werden ze overgedragen aan het gerecht. Het leverde niets op en Bates werd in november vorig jaar vrijgelaten.

Hoe het zal aflopen met Verrill is af te wachten. Zijn proces begint normaal gezien in mei volgend jaar. Hij houdt in elk geval vol dat hij onschuldig is.