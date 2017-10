Speurders deden alsof ze hun tanden poetsten, zodat 2-jarig meisje pedofiel kon helpen vatten avh

15u13

Bron: Liverpool Echo 0 thinkstock In het Verenigd Koninkrijk is een pedofiel veroordeeld tot tien jaar cel voor een reeks kinderverkrachtingen. Dankzij de efficiënte en tegelijk menselijke aanpak van de speurders kon de crimineel gevat worden.

Een moedig 2-jarig meisje gaf speurders bewijsmateriaal om een kinderverkrachter te vatten. Speurders moesten daarvoor een DNA-staal bij de peuter afnemen en dat deden ze op de meest zachtaardige en kindvriendelijke manier. Omdat het meisje te bang was om een speekselstaal te kunnen afstaan, deden de speurders allemaal alsof ze hun tanden aan het poetsen waren. Op die manier voelde het meisje zich op haar gemak, waardoor ze zelf ook aan het 'poetsen' ging.

Lees ook Australische politie infiltreert en leidt pedofielenforum

Handschoenen

De handschoenen van een van de speurders bleken ook angstaanjagend voor het meisje, dus besloten alle onderzoekers handschoenen aan te trekken. Door van de DNA-afname een spelletje te maken, konden de speurders snel het DNA van het meisje linken aan dat van een pedofiel.

Het moedige meisje is de jongste persoon in de Britse geschiedenis die bewijs kon leveren om een verkrachter te veroordelen. Haar getuigenis zorgde er mede voor dat de man veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van tien jaar.

Kindgerichte aanpak

"Deze zaak bewijst dat de jongste kinderen verkrachters kunnen helpen vatten, als we dat op een innovatieve en menselijke manier doen", klinkt het bij de Nationale Vereniging voor de Preventie van Kindermisbruik. "We prijzen de kindgerichte aanpak van de politiediensten." De vereniging ijvert nu voor meer getrainde experts die in de toekomst voor even goed speurwerk kunnen zorgen.