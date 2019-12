Spelers, ouders en trainers op de vuist bij Nederlandse jeugdwedstrijd Richard Hoving

01 december 2019

13u58

Bron: AD.nl 0 Een voetbalwedstrijd tussen twee jeugdteams in de Nederlandse stad Utrecht is zaterdagmiddag volledig uit de hand gelopen. Spelers, trainers en ouders van beide partijen raakten met elkaar slaags.

Een elftal van onder de 16 jaar van Hercules nam het op tegen leeftijdgenoten van FC De Bilt. Bij een stand van 2-2 ging het mis op veld 6 van het sportcomplex aan de Voorveldselaan.



Over de aanleiding van de massale vechtpartij willen beide verenigingen niets kwijt. Volgens Hercules-voorzitter Frank Beemer waren er spelers, trainers en ouders van zowel Hercules als FC De Bilt bij het incident betrokken.



Wat er precies is voorgevallen, zegt Beemer niet te weten. "Ik was er niet bij, maar er zijn mensen van beide clubs over de schreef gegaan.” Na de wanordelijkheden is de wedstrijd door de scheidsrechter gestaakt.

Onderzoeken

De werkgroep Sportiviteit & Respect van Hercules gaat het aandeel van leden van de club bij de schermutselingen onderzoeken, zegt Beemer. Daarnaast is het een zaak voor de tuchtcommissie van voetbalbond KNVB. “De scheidsrechter heeft zoals het hoort een rapport opgemaakt.” Een persoon zou mogelijk aangifte willen doen bij de politie van mishandeling.

FC De Bilt laat in een reactie weten met betrokkenen te hebben gesproken. “Ze zijn niet blij met wat er gebeurd is, maar nemen zelf contact op met de tegenstander om hun ongenoegen te uiten.”

Volgens Hercules-voorzitter Beemer heeft zijn club al geprobeerd contact te zoeken met FC De Bilt. “Maar ik heb begrepen dat daar geen behoefte aan was.”