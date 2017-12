Speleologen ontdekken ondergrondse gang van 15.000 jaar oud onder straten Montréal Joeri Vlemings

"Het is gewoon prachtig", zegt Luc Le Blanc. Hij is een van de Canadese amateurspeleologen die een tot nu toe verborgen ondergrondse passage van zeker 250 meter in Montréal hebben ontdekt. Op termijn zou de grot kunnen opengesteld worden voor het publiek.

Le Blanc botste eerder dit jaar met zijn collega-speleoloog op de ondergrondse ruimtes in Montréal. Ze daalden al jaren af in de bestaande Saint-Léonard-grot, die in 1812 ontdekt werd in de Canadese metropool. In 2014 vermoedde Caron door het gebruik van zijn wichelroede een anomalie in de ondergrond, die wees op een holte.

Samen met andere speleologen stak hij een kleine camera door een minuscuul gaat in de wand van de grot. De beelden waren wazig, maar bevestigden dat er zich inderdaad naast de Saint-Léonard nog een andere holle ruimte bevond. Het was vanaf toen zaak om door de kalkstenen muren te geraken. Hun eerste poging vorig jaar mislukte, maar in oktober dit jaar lukte het wél.

Groter dan gedacht

De uitholling bleek veel groter dan ze hadden gedacht. De ondergrondse kamer was zes meter hoog, drie meter breed, en minstens 250 meter lang, gedrenkt in water. Geen rivier, maar een watertafel. De unieke formatie werd duizenden jaren geleden in de laatste ijstijd gevormd door enorme gletsjers, die de rotsen onderaan uitholden.

Op sommige plaatsen was het water vijf meter diep. Le Blanc en Caron voeren erdoor met een opblaasbaar bootje. Hoe dieper ze gingen, hoe meer water en hoe minder lucht er was. Begin volgend jaar willen ze terug afdalen om de grot verder te exploreren, als het water gezakt is.

De stad kondigde een onderzoek over de grot aan en hoopt ze ooit te kunnen openstellen voor het publiek.

