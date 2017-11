Spelden in etenswaren in Nederlandse supermarkt: drie mensen opgepakt

ANP Archiefbeeld van de Vomar supermarkt in Zaandam.

De Nederlandse politie heeft gisteravond drie personen opgepakt die worden verdacht van betrokkenheid bij het verstoppen van spelden in etenswaren in een supermarkt in Zaandam. Dat bevestigt de politie vandaag. Volgens de supermarktketen 'Vomar' ging het om "vandalisme" en werden de getroffen producten intussen uit de rekken gehaald.