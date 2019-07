Speedboot knalt op rubberbootje in Zoutelande, 20-jarige overleden Bas Bareman

23 juli 2019

17u18

Bron: AD.nl 0 Een speedboot is voor de Zeeuwse kust bij Zoutelande op een rubberboot gebotst. De inzittende van de rubberboot (20) is overleden. De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk, maar de bestuurder van de speedboot is opgepakt.

In de rubberboot zaten meerdere personen. Hoe het met de andere inzittenden gaat, is nog onbekend. De familie van het slachtoffer is ter plaatse en opgevangen.

De strandwacht, ambulancedienst en politie schoten te hulp. Vanuit Rotterdam ging de traumahelikopter ter plaatse. Die landde rond 16.00 uur. Het ongeluk gebeurde rond 15.19 uur.



De Nederlandse politie geeft aan dat veel mensen het ongeluk zagen gebeuren, omdat het druk was op het strand vanwege het warme weer. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld.

#Zoutelande Het slachtoffer (20) is overleden. De familie wordt opgevangen. Het onderzoek is gestart. https://t.co/Ze6nzQLQQO Politie_Zeeland(@ Politie_Zeeland) link

Speedboot botst op rubberboot bij #Zoutelande: één slachtoffer zwaargewond https://t.co/OTtoI5QfUk pic.twitter.com/Gqw26QnD40 PZC(@ pzcredactie) link

De Lifeliner2 boven het strand van #Zoutelande. Foto van @pienokio1 https://t.co/g4WDfkKMuo Traumaheli Nederland(@ Traumaheli_NL) link