Speechte Angela Merkel voor het laatst de sterren van de hemel in Straatsburg? De Duitse Bondskanselier wil strijden tot het einde Arie Elshout

14 november 2018

12u13

Bron: de Volkskrant 0 Angela Merkel sprak in het Europees Parlement over de toekomst van het oude continent. Het werd met een pleidooi voor een Europees leger een vlucht naar voren van de vrouw die er in 2021 mee wil stoppen.

Als er al een lichte geur van politiek verderf hangt rond Angela Merkel, dan is dat in het Europees Parlement niet te merken. Strijdbaar treedt zij haar gehoor tegemoet, ook al heeft ze aangekondigd in 2021 te zullen stoppen als kanselier van Duitsland. Er moet een echt Europees leger komen, zegt ze. En een Europese Veiligheidsraad die Europa in staat stelt snel in actie te komen in een wereld waarin het steeds meer op zichzelf is aangewezen.

