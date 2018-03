Speech die JFK nooit zou houden in Dallas 54 jaar later toch tot leven gewekt met Kennedy's eigen stem



Joeri Vlemings

16 maart 2018

12u29

Bron: The Times 2 Technisch hoogstandje. De Britse krant The Times liet een fonologische reconstructie maken van de speech die de Amerikaanse president John Fitzgerald Kennedy in Dallas zou houden op die fatale 22 november 1963. JFK werd onderweg naar zijn redevoering voor eeuwig het zwijgen opgelegd. Maar meer dan 54 jaar later komen zijn woorden alsnog tot leven, mét JFK's eigen stem.

De speech die John F. Kennedy zou brengen aan de Dallas Trade Mart bevatte 2.590 woorden. Een ploeg van geluidsingenieurs werkte acht weken lang aan het realistisch reconstrueren van de rede die nooit werd uitgesproken omdat Kennedy onderweg koelbloedig vermoord werd door een sluipschutter. Het project kreeg de naam 'JFK Unsilenced' mee, of het opnieuw een stem geven aan de toenmalige VS-president.

116.777 geluidsstukjes werden afgezonderd uit 831 speeches en radio-interviews van Kennedy. Die geluidseenheden werden nog eens in twee gesplitst en geanalyseerd op toonhoogte en kracht. De spraakklanken van elk slechts 0,04 seconden werden vervolgens getest op hun combinatiemogelijkheden met andere klanken. In het Engels is bijvoorbeeld de 'w' in 'weapons' niet dezelfde als die in 'words'.

"Het Engels kent maar 40 tot 45 klanken, dus eens je die set bij elkaar hebt, kan je eigenlijk elk Engels woord genereren", verduidelijkt geluidstechnicus Chris Pidcock in The Times. "Het probleem is dat zoiets nog niet natuurlijk klinkt omdat klanken in elkaar overvloeien en dus niet onafhankelijk van elkaar bestaan." De database moest daarom nog een pak groter gemaakt worden.

Een bijkomende moeilijkheid en een ware uitdaging bleken de unieke intonatie en stemkenmerken van Kennedy. De opnames van zijn originele stem waren oud en nog allemaal analoog. "Het leek alsof er telkens een andere persoon aan het woord was", zegt Pidcock daarover.

Om het finale resultaat van de twintig minuten durende speech natuurlijker en vlotter te maken werd een nieuw computersysteem gebruikt, waarbij de computer zichzelf intonatie, toonhoogte, ritme en klemtonen van John F. Kennedy aanleerde. Die techniek van machinaal leren zal in de toekomst ook toegepast worden om patiënten die door hun ziekte niet meer kunnen praten, eveneens hun stem terug te geven.