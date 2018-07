Speech Clinton verstoord door demonstranten tijdens aidscongres TTR KVE

27 juli 2018

14u15

Bron: ANP 0 Een toespraak van de voormalige Amerikaanse president Bill Clinton tijdens de aidsconferentie AIDS2018 in Amsterdam is vandaag tweemaal verstoord door demonstranten. Meteen bij het begin ging het al mis.

Demonstranten schreeuwden dat de volgende aidsconferentie in 2020 niet in de Verenigde Staten gehouden mag worden in verband met wetgeving daar. Ze eisten respect en bescherming van sekswerkers. De Verenigde Staten moesten zich schamen voor het huidige beleid dat geen bescherming biedt aan sekswerkers.

Clinton onderging alles met een glimlach. Hij zei de demonstranten wel te willen horen, maar popelde ook om verder te gaan. Hij zei de tweede keer ook niet te begrijpen wat de vraag was uit de zaal en wees erop dat het belangrijk is als iedereen zich een beetje aan de regels houdt. "Geloof me, ik wou ook dat ik alles wist", zei hij.

Strijd tegen hiv en aids

Clinton wees erop dat er nog veel moet gebeuren in de strijd tegen hiv en aids. Achterover leunen kan niet en samenwerking alom is geboden: er kan geen sprake van een 'brexit' zijn in de aanpak van het probleem, aldus Clinton. Niemand moet denken dat de inspanningen niet nog verder moeten worden opgevoerd, aldus Clinton. Iedere drie minuten wordt er iemand geïnfecteerd en het aantal besmettingen bleef in 2017 gelijk. Terwijl hij sprak, zouden er wel 25 mensen sterven. Als we niet oppassen, bestaat de kans toe dat de ziekte weer nog heviger om zich heen grijpt. Het probleem "is niet iets waarvoor je weg kunt lopen."

Er zijn volgens hem op dit moment veel vooral jonge mensen die zich de gevaren niet realiseren. Hij benadrukte het belang van PrEP, een middel dat besmetting met hiv kan voorkomen, en zei weerstand van sommigen niet goed te begrijpen. "We moeten alleen maar zoveel leven als mogelijk zien te sparen".

Hij wees erop dat er mee- en tegenvallers zijn in de strijd, maar dat mensen die zich ervoor inzetten in de 'possibility business' zitten, een wereld dus waarin mogelijkheden worden gezien. Hij haalde Nelson Mandela aan, die zei dat als hij kwaad zou blijven om wat hem was aangedaan, hij altijd een gevangene zou blijven. Zijn gedachten en zijn hart zouden ze echter niet krijgen, hield hij Clinton voor, die dat zijn gehoor in Amsterdam als voorbeeld meegaf.