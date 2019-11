Spectaculaire zege voor pro-democratiekamp bij verkiezingen in Hongkong, Lam belooft "nederig" te luisteren IB JV

25 november 2019

03u29

Bron: Belga, ANP, South China Morning Post, AFP 8 Met een recordopkomst en stevige winst voor het pro-democratische kamp heeft de bevolking van Hongkong haar steun betuigd aan de protestbeweging: uit de voorlopige resultaten blijkt dat de pro-democraten 344 van de 452 zetels binnenhalen. Het pro-Chinese kamp leidt zware verliezen en staat vooralsnog op 58 zetels. Dat schrijft de South China Morning Post. Bij de vorige verkiezingen haalden de pro-Pekingpartijen nog ruim driekwart van de zetels binnen. De leider van Hongkong, Carrie Lam, heeft verklaard dat haar regering “nederig” zal luisteren naar de bevolking

Uit voorlopige resultaten blijkt dat de prodemocraten 344 van de 452 zetels binnenhalen, terwijl de pro-Pekingpartijen het moeten stellen met 58 zetels. 41 zetels gaan naar onafhankelijke partijen. De resultaten voor 9 zetels zijn nog niet bekend. In alle 18 kiesdistricten behaalden de pro-democraten de meerderheid. De officiële resultaten worden pas maandag lokale tijd in de loop van de dag bekendgemaakt.

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi zegt in een eerste reactie dat Hongkong deel blijft uitmaken van China. “Wat er ook gebeurt, Hongkong blijft een deel van China, waarvan het een speciale administratieve regio is”, klinkt het. “Elke poging om chaos in Hongkong te zaaien of de welvaart en stabiliteit te ondermijnen, is gedoemd te mislukken.”

“Klap in het gezicht voor regering van Carrie Lam”

Volgens politicoloog van de Chinese Universiteit in Hongkong Ma Ngok is de uitkomst een grote klap voor de regering van Carrie Lam. “De overheid heeft altijd gezegd de steun van het volk te hebben. Dit is een klap in hun gezicht, omdat het volk nu in recordaantallen heeft laten zien waar het echt staat.”

“Ik geloof dat dit resultaat is behaald doordat er veel stemmers zijn die deze verkiezingen hebben gebruikt om steun te betuigen aan de protestbeweging”, zegt Lester Shum die is verkozen voor de pro-democraten. De pro-Peking-kandidaten noemen het uitzonderlijke verkiezingen. “Dit is een uitzonderlijk jaar met een ongewone uitkomst”, aldus Junius Ho, die zijn zetel kwijtraakte.

“De regering zal zeker nederig naar de mening van burgers luisteren en op een serieuze manier nadenken”, verklaarde Carrie Lam in een mededeling die door de regering is verspreid.

Geweldloze stembusgang

Voor het eerst in maanden beleefde de voormalige Britse kroonkolonie een weekend zonder grote demonstraties en rellen. In plaats daarvan vormden zich vandaag lange rijen voor de stembureaus. De stemming verliep zonder geweld, al waren aan elk stembureau politie-eenheden ingezet.

De totale opkomst heeft volgens de kiescommissie met 71 procent de records verbroken. Vier jaar geleden, tijdens de lokale verkiezingen in 2015, daagde in totaal 47 procent van de stemgerechtigden op. Toen trokken 1.467 miljoen van de zowat 3.1 miljoen stemgerechtigde Hongkongers op de verkiezingsdag naar de stembus, nu waren dat er op 2.94 miljoen op 4.13 miljoen stemgerechtigden.

Protesten

Het is de eerste keer dat er in Hongkong gestemd werd sinds de protesten tegen de regering uitbraken in maart. Die protesten zijn tegen de regering en tegen de groeiende invloed van Peking gericht. Sinds de teruggave aan China in 1997 wordt Hongkong volgens het principe ‘één land, twee systemen’ autonoom bestuurd onder de soevereiniteit van China. Anders dan in de rest van China hebben de 7 miljoen inwoners van Hongkong recht van vergadering, vrijheid van meningsuiting en andere rechten. Hun vrees is echter dat die vrijheden steeds meer ingeperkt zullen worden.

Hong Kong district council elections: results as they come in https://t.co/lJqG12cVZ7 SCMP Hong Kong(@ SCMPHongKong) link