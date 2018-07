Spectaculaire vulkaanuitbarsting in Indonesië

Delphine Vandenabeele

28 juli 2018

15u24

Bron: VTM NIEUWS

In Indonesië is de vulkaan Anak Krakatau uitgebarsten, de aspluim was zo'n 1,5 kilometer hoog en er vlogen heel wat rotsen in de zee. De vulkaan ligt tussen Sumatra en Java en is vooral bekend om zijn dodelijke uitbarstingen uit 1883.