Spectaculaire redding van drenkeling door Franse politica op hoge hakken Frank Renout

18 november 2019

09u40

Bron: AD.nl 4 Een lokale politica in Frankrijk lijkt uit te groeien tot een nationale heldin nadat ze zaterdag op spectaculaire wijze een man redde, die dreigde te verdrinken. De vrouw klom meters ver over een kabel die gespannen was tussen de kade en een boot. Opvallend: geen enkele andere getuige greep in om te helpen.

De politica in kwestie, Myriam Fogel-Jedidi, is oud-judokampioen. Ze was zaterdag op verkiezingscampagne in Lyon, voor haar partij LR (Les Républicains). “We zagen een man in het water liggen die niet meer bewoog en zich nog maar net kon vasthouden aan een kabel”, vertelt een campagnemedewerkster. “Myriam twijfelde geen moment en ging hem redden.”

Op beelden is te zien hoe ze – in een net zwart pak en met laarzen met hoge hakken – over de kabel klautert. Het looprek een paar meter verderop was afgesloten en de kabel was op dat moment de enige ‘verbinding’ met het schip. Eenmaal op de boot aangekomen, pakt Fogel-Jedidi een touw dat ze de man toewerpt.

Opmerkelijk

De drenkeling lijkt nauwelijks nog in staat zich vast te houden. Terwijl de politica hem probeert te helpen, komt ook de gealarmeerde brandweer ter plekke. Eén van de brandweerlieden heeft een duikerspak en gaat het water in. De man kan vervolgens gered worden. Opmerkelijk is dat niemand van de mannelijke politici ter plaatse – die mee waren op campagne – een hand uitstaken.

Eén man filmde het wel allemaal met zijn telefoon, waarna de beelden op sociale media belandden.