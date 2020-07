Spectaculaire Peristera-scheepswrak opent voor duikers ISA

30 juli 2020

15u41

Bron: Reuters 0 Na millennia verborgen en beschermd te zijn, opent Griekenland op 3 augustus voor het eerst het oude scheepswrak van Peristera voor duikers. Het wrak, dat nabij het Griekse eiland Alonissos ligt, beschikt over een lading van maar liefst 4000 amforen.



Onderwatercamera’s

De toegang tot onderwaterlocaties wordt in Griekenland doorgaans beperkt om de integriteit ervan te behouden. Zo was duiken tot in 2005 in heel Griekenland verboden, op een aantal uitzonderlijke locaties na, uit angst dat duikers de antiquiteiten zouden meenemen die nog steeds op de zeebodem liggen.

Maar de Griekse regering heeft besloten het recreatief duiken bij het Peristera-scheepswrak toe te laten, onder meer dankzij de geïnstalleerde camerabewaking. Niet-duikers kunnen op een expositie aan land het wrak van dichtbij bekijken via virtual reality.

De onderwatercamera’s houden de locatie in de gaten en er wordt een beeldherkenningssoftware gebruikt die zal waarschuwen indien het wrak dreigt te worden verstoord.

Het wrak zou volgens archeologen een groot Atheens schip geweest zijn met amforen gevuld met wijn, en zonk tegen het einde van de vijfde eeuw voor Christus.

“We hadden het geluk om van start te gaan met een van de mooiste oude wrakken ter wereld. Ze noemen het ook wel de Akropolis van de scheepswrakken”, aldus George Papalambrou, assistent-professor voor krachtaandrijving aan de Nationale Technische Universiteit van Athene.

Eerste keer

Dimitris Kourkoumelis, een onderwaterarcheoloog van het Griekse Ephorate of Underwater Antiquities, zegt dat er in de toekomst waarschijnlijk steeds meer sites toegankelijk zullen worden.

“Het is de eerste keer, en niet alleen in Griekenland maar op pan-Europees niveau, dat zo’n groot scheepswrak openstaat voor het publiek en voor duikers,” zei Kourkoumelis.