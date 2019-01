Spectaculaire overval op Italiaanse geldwagen, buit van 2,3 miljoen Kees Graafland

02 januari 2019

18u54

Bron: AD.nl 4 Een groep overvallers heeft vandaag op spectaculaire wijze een geldwagen nabij het Italiaanse Bari beroofd. De weg werd met brandende vrachtwagens geblokkeerd om de politie te vertragen. Daarna werd de gepantserde geldwagen met behulp van twee grote graafmachines opengebroken. De buit? Ruim twee miljoen euro, bedoeld voor pensioenen.

De overval, die leest als een filmscript, vond vanochtend rond 7.30 uur plaats op de nationale weg SS96 in de buurt van het Zuid-Italiaanse Bari. De blauwe gepantserde geldwagen was er juist vertrokken op weg naar Matera. In die plaats zouden verschillende postkantoren worden aangedaan om geld te leveren zodat pensioenen konden worden uitbetaald.

Hijskranen

Onderweg moesten de drie bewakers in de geldwagen stoppen vlakbij Mellitto. De weg werd geblokkeerd door een vrachtwagen en een vrachtwagen met een grote oplegger Daarna werd de gepantserde wagen door twee grote, gele hijskranen aangevallen. Met de schepbakken werd de motor van de geldwagen vernield en de achterkant van de wagen opengereten.



Nadat de vier gemaskerde mannen, gewapend met machinegeweren, het geld te pakken hadden, gingen ze ervandoor in een vluchtauto. De twee vrachtwagens waren in brand gestoken om de politie te vertragen. De weg moest in beide kanten worden afgezet.

Altamura (#Bari): assalto da un milione e mezzo di euro al portavalori pic.twitter.com/sqfXvqST3s NoiNotizie(@ NoiNotizie) link

De drie bewakers in de geldwagen bleven volgens Italiaanse media ongedeerd. De overvallers zouden de twee kranen eerder al langs de weg hebben geplaatst. Dat dit door weggebruikers niet raar werd gevonden, zou komen doordat er op die plek ook wegwerkzaamheden werden uitgevoerd.

De Italiaanse politie onderzoekt de zaak. De criminelen zijn nog niet gepakt.

VIDEO | Assaltato con le ruspe a Bari: portavalori aperto come una scatoletta di tonno https://t.co/jCIEuu20dN @LaStampa pic.twitter.com/pf1umTzc5o La Stampa TV(@ LaStampaTV) link