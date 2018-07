Spectaculaire ontsnapping uit gevangenis bij Parijs: gedetineerde had hulp van 4 tot 5 kompanen KVDS

03 juli 2018

20u08

Bron: Belga 0 Bij de spectaculaire ontsnapping met een helikopter uit de gevangenis van Réau bij Parijs afgelopen weekend zouden volgens de politie mogelijk 4 tot 5 kompanen van de gevangene betrokken geweest zijn. Dat laten de eerste resultaten van het onderzoek vermoeden, aldus Philippe Veroni van de gerechtelijke politie.

De daders zijn nog niet geïdentificeerd. Tot dusver was alleen bekend dat een commando van 3 personen zondag per helikopter in de gevangenis was geland en de roofovervaller Redoine Faïd bevrijdde.

Klopjacht

Ondanks een grootschalige klopjacht is Faïd nog altijd op vrije voeten. Volgens de regering zijn sinds de ontsnapping rond de 2.900 politieagenten betrokken bij de zoektocht. Veroni waarschuwde dat de voortvluchtige gevaarlijk is. Indien hij wordt gevonden, rekent de politie erop dat hij "zich niet zonder slag of stoot zal overgeven". Faïd zal wellicht proberen om in het buitenland te geraken.





Het gewapende commando had een helikopterpiloot gedwongen naar de gevangenis te vliegen en had zich na de landing met geweld een toegang verschaft tot de bezoekersruimte, waar Faïd net een gesprek had met een van zijn broers. Die werd aanvankelijk gearresteerd, maar maandagavond vrijgelaten. Hij heeft niets met de ontsnapping te maken, beweerde hij tegenover de pers. (lees hieronder verder)

De al meermaals tot celstraffen veroordeelde Redoine Faïd had in 2013 al eens met een spectaculaire gevangenisuitbraak van zich laten horen. Pas in april werd hij door een rechtbank wegens een poging tot roofoverval in 2010 - waarbij een politieagente werd gedood - tot 25 jaar cel veroordeeld.

Moeder

De moeder van de gedode agente wendde zich nu via zender Europe 1 tot de voortvluchtige en spoorde hem aan zich over te geven. "Je verleden zal je inhalen", zei Elisabeth Fouquet. "Geef je over zonder bloedvergieten, opdat er geen nieuwe slachtoffers vallen."