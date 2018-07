Spectaculaire ontsnapping met helikopter van zware gangster uit Franse gevangenis bvb

Bron: France 3, Le Point, Belga 10 Drie gewapende personen hebben vanochtend de overvaller Redoine Faïd helpen ontsnappen uit de bezoekruimte van de gevangenis van Réau. Ze brachten hem naar een helikopter die vlakbij stond opgesteld. Het toestel werd verbrand teruggevonden in de buurt van Le Bourget, ten noorden van Parijs. De spectaculaire ontsnapping wordt gemeld door France 3 en Le Point. Bij de operatie "van enkele minuten" is niemand gewond geraakt of gegijzeld.

Redoine Faïd zat gevangen in Réau, in het departement Seine-et-Marne, ten zuidoosten van Parijs. Volgens nieuwszender BFMTV hadden de drie medeplichtigen de helikopterpiloot in gijzeling genomen.

De helikopter is teruggevonden in Gonesse, een zestigtal km van de gevangenis. In heel Ile de France is een klopjacht aan de gang.

Hij heeft al verschillende strafbare feiten op zijn naam staan, waarvoor hij al meerdere keren veroordeeld werd. Hij werd eveneens veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar voor een gewapende overval op een gepantserde bestelwagen in 2010 in Villiers-sur-Marne ten oosten van Parijs, waarbij de politieagente Aurélie Fouquet werd doodgeschoten.

Het is niet de eerste keer dat de 46-jarige weet te ontsnappen. In 2013 ontsnapte hij nog uit de gevangenis van Squedin nabij het Noord-Franse Rijsel dankzij explosieven en een gijzeling.