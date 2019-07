Spectaculaire brand door ontploft vuurwerk Redactie

04 juli 2019

17u02 0

De politie in York, South-Carolina, moest een spectaculaire brand trotseren. In een container vol vuurwerk die zich tussen twee winkels bevond, ontstond vuur. Het is vandaag 4 juli of ‘Independence Day’, een Amerikaanse nationale feestdag waar traditioneel heel wat vuurwerk bijhoort. De vuurpijlen lagen voor die festiviteiten opgeslagen in de containers. Hoe de brand kon ontstaan en of er gewonden zijn, is nog niet duidelijk.