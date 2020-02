Spectaculaire beelden: helikopter Syrisch leger neergehaald door rebellen KVE

11 februari 2020

17u25

Bron: Reuters 2 Boven het noordwesten van Syrië hebben rebellen, die worden gesteund door Turkije, een helikopter van het regeringsleger neergehaald. Dat meldt het persbureau Reuters. Ondertussen zijn er ook beelden opgedoken.

Het toestel werd uit de lucht geschoten in de provincie Idlib ter hoogte van de stad Nerab. Ondertussen circuleren er beelden die een neerstortende brandende helikopter laten zien. Het toestel is van Russische makelij. Hoeveel personen het leven lieten, is vooralsnog niet bekend.

Het conflict in de regio laait weer hoog op nadat er 5 Turkse soldaten zijn gestorven tijdens een aanval die uitgevoerd werd door de troepen van Assad. De Syrische regeringstroepen proberen immers met Russische steun het gebied opnieuw te controleren, maar dat is niet naar de zin van Turkije.