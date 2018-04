Spectaculaire beelden: Braziliaanse surfer bedwingt recordgolf van 24 meter SVM

29 april 2018

20u03

Bron: Belga 109 Tachtig voet, of 24,38 meter. Zo hoog was de golf die de Braziliaan Rodrigo Koxa op 8 november vorig jaar bedwong aan de kust van Nazaré, in Portugal. De Braziliaanse surfer heeft er een wereldrecord mee gevestigd.

"Bedankt iedereen voor jullie steun. Jullie hebben me geholpen om te geloven dat het mogelijk was", reageerde de 38-jarige surfer uit Sao Paulo al op zijn Facebookpagina. "Het wereldrecord, wat een eer. Ik heb er geen woorden voor."

Het nieuwe wereldrecord ligt 61 centimeter hoger dan het vorige. Het was de Amerikaan Garrett McNamara die in november 2011 een golf van 78 voet (23,77 meter) bedwong, ook in Nazaré. Het Portugese vissersdorp staat bekend om zijn metershoge golven.