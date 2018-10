Spectaculaire beelden: Boeing vliegt recht op wolkenkrabber af Sven Van Malderen

11 oktober 2018

13u41

Bron: News.com.au 1 Spectaculaire beelden vanuit Brisbane: een Boeing C-17 vloog bijzonder laag over de Australische stad, recht op een wolkenkrabber af. Met de stunt werd Riverfire -een kunst- en cultuurfestival dat drie weken duurt- op passende wijze afgesloten.

De omwonenden wisten wel waar ze zich mochten aan verwachten, maar toch was het voor sommigen schrikken. "Dit lijkt wel 9/11", zegt iemand op het filmpje zelfs.

Op de beelden is te zien hoe het vrachtvliegtuig van de Royal Australian Air Force lange tijd laag over gebouwen scheert. Als de wolkenkrabber opduikt, doet de piloot er tergend lang over om op te trekken. Met -toegegeven- een fascinerend zicht tot gevolg.

Toch klinkt er vanuit sociale media kritiek. "Echt stom, waar is dit voor nodig? Eén klein foutje en de gevolgen zijn niet meer te overzien", klinkt het onder meer. Al vinden de meesten de stunt wel geslaagd. "Iedereen wist wat er zou gebeuren. Hier is serieus over nagedacht. Het was enkel gevaarlijk geworden als beide piloten op hetzelfde moment een hartaanval gekregen zouden hebben."