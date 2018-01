Spectaculaire beelden: bestuurder vliegt over vangrail en ramt eerste etage van tandartsenpraktijk SVM

16u59

Bron: KameraOne 0

Een Amerikaan heeft met zijn wagen de eerste etage van een tandartsenpraktijk in Santa Ana geramd. Hij schoot de lucht in nadat hij aan een enorme snelheid over een vangrail gevlogen was. Als bij wonder kwamen de twee inzittenden er met lichte verwondingen vanaf. De bestuurder verklaarde nadien dat hij drugs had gebruikt.

Photo News